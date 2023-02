Pd, Bonaccini in vantaggio in Puglia. In provincia di Lecce netto successo per Elly Schlein

Come da pronostico, in testa c’è Stefano Bonaccini, ma nel Salento si registrata il dato opposto, con la candidata sfavorita in vantaggio.

Con quasi il 60% delle preferenze, contro più del 35 del secondo, Elly Schlein è risultata al primo posto nelle consultazioni dei circoli del Pd nella provincia di Lecce sul favoritissimo Stefano Bonaccini.

La sua mozione ha avuto la meglio su quella del Governatore dell’Emilia Romagna, quest’ultimo in netto vantaggio, ripetiamo, a livello regionale e, soprattutto nazionale.

Per quel che riguarda gli altri competitor, distanze abissali, Gianni Cuperlo, infatti, ha ottenuto poco più del 5 mentre Paola De Micheli non ha raggiunto l’1%.

Nella sfida che porterà alla scelta del nuovo segretario del Partito Democratico, quindi, si è conclusa la prima fase e adesso tutto rimandato al 26 febbraio, quando si svolgerà il ballottaggio, nel quale le urne saranno aperte a tutti coloro che vorranno votare e non ai soli iscritti Dem.

A sostenere Schlein il Vicepresidente del Consiglio Regionale Pugliese Loredana Capone e il Deputato Francesco Boccia. Il Presidente Emiliano e il Sindaco di Bari Decaro, invece, sponsorizzano Bonaccini

Tra due settimane, quindi, nuova chiamata alle urne per nominare il successore di Enrico Letta.

(Immagine tratta dal web)