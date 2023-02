Primarie del Pd, anche nel Salento è sfida tra Bonaccini e Schlein

Anche nel Salento è la giornata della sfida tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini per le Primarie del Partito Democratico.

Seggi aperti in 84 comuni della provincia di Lecce; potranno votare sia gli iscritti al Pd (gratuitamente) che tutti gli altri cittadini che vogliano dire la loro nella contesa (pagando un contributo di 2 euro per le spese organizzative). C’è tempo per votare fino alle 20.00 di domenica 26 febbraio.

Una sfida tutta emiliana per la guida del partito fino ad ora retto dal segretario Enrico Letta, dimessosi dopo la sconfitta elettorale dello scorso settembre che ha decretato la vittoria di Giorgia Meloni e del Centrodestra. Bonaccini è il Governatore della Emilia Romagna e la Schlein che ha partecipato a quella esperienza di governo adesso siede in Parlamento. Al primo turno hanno superato la concorrenza di Paola De Micheli e .

Più aperta del previsto la partita delle primarie che fino a qualche settimana fa dava in grande vantaggio Bonaccini, un distacco che sembra essersi assottigliato. L’apertura delle urne al termine del Primarie Day decreterà il nuovo corso del Partito Democratico che non ha scelto se essere perno di una coalizione che guardi a Calenda e Renzi oppure se provare a ricostruire l’alleanza giallo-rossa (che è stata alla base del Governo Conte II) riabbracciando il M5S.