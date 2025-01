‘Progetto Europa’, un’opportunità per il Sud Parte a Lecce il ciclo di laboratori dell’europarlamentare Chiara Gemma

L’Europa arriva nel cuore del Sud. L’europarlamentare pugliese Chiara Gemma lancia un ambizioso progetto di formazione sull’europrogettazione, con l’obiettivo di avvicinare le comunità locali alle opportunità offerte dai fondi europei.

Il primo appuntamento di “Progetto Europa” è in programma a Lecce, sabato 18 gennaio, presso l’Hotel Tiziano. Un’iniziativa che si pone l’obiettivo di fornire strumenti concreti per accedere ai finanziamenti europei e tradurli in progetti di valore per il territorio.

“Comunicare, informare, avvicinare, affiancare, ma soprattutto accompagnare i nostri territori allo sviluppo e alla crescita” – afferma l’on. Gemma – “Questo è l’obiettivo del mio nuovo progetto. Vogliamo creare uno strumento operativo che aiuti le comunità a orientarsi nel complesso mondo dei fondi europei e a sfruttarne al meglio le potenzialità”.

I laboratori, tenuti da esperti provenienti da Bruxelles, offriranno una guida completa su come individuare i bandi, presentare progetti vincenti e gestire i finanziamenti ottenuti.

Si tratta di un’occasione unica per:

– Comuni: investire in infrastrutture, servizi e sviluppo sostenibile;

– Pubbliche amministrazioni: migliorare l’efficienza e l’innovazione;

– Associazioni culturali e sociali: promuovere progetti di inclusione e coesione sociale;

– Imprese: sostenere la crescita e l’internazionalizzazione;

– Università e scuole: favorire la ricerca e l’innovazione didattica.

Il progetto di Chiara Gemma si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di coesione europee, che puntano a ridurre le disuguaglianze tra le regioni e a promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

“Vogliamo creare un filo diretto tra Bruxelles e i nostri territori” – conclude l’europarlamentare – “perché crediamo che l’Europa possa essere una grande opportunità per il Sud”.