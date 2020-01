Ztl h 24, meno auto nel centro storico di Lecce. Presentata la proposta

“Lecce è pronta da tempo a questo passo in avanti, che vogliamo compiere per proteggere la vivibilità del centro storico e la qualità della vita di residenti, turisti e operatori commerciali e per ridurre un carico di automobili ormai insostenibile per il contesto della città storica”, con queste parole, l’assessore alla Mobilità del capoluogo, Marco De Matteis commenta la proposta di nuovo regolamento della Zona a Traffico Limitato della città di Lecce. Dopo l’esame in Commissione e la definitiva approvazione in Consiglio comunale, il regolamento disciplinerà l’accesso, la circolazione e la sosta nella ZTL e nelle aree pedonali, presentata in Commissione Traffico.

Gli obiettivi

Obiettivo del regolamento è ridurre i transiti nella Ztl, che coincide in larghissima parte con la città storica, l’area più antica della città.

Nel trimestre ottobre-dicembre 2019 dai varchi di accesso alla Ztl sono stati censiti circa 660mila attraversamenti, ai quali si dovrebbero aggiungere quelli – non censiti – dei veicoli che entrano nella Ztl da accessi non sorvegliati.

L’entrata in vigore del nuovo regolamento sarà accompagnata dall’estensione degli orari della ZTL a tutta la giornata, con libero accesso nelle fasce 9 – 12 e 16 – 19, per poi giungere in tempi brevi all’estensione h 24.

“Il nostro obiettivo – prosegue De Matteis – è ridurre i transiti nel centro storico, e contiamo di farlo attraverso un lavoro certosino di individuazione delle categorie che hanno effettivamente bisogno, o perché vivono o lavorano nel centro storico o perché trasportano carichi pesanti, di accedervi in automobile. Questo lavoro paradossalmente potrà portare anche a un aumento dei pass, ma rilasciati nei confronti di categorie che effettivamente non potrebbero farne a meno. Per questo abbiamo proposto che siano gli amministratori i primi a rinunciare ad accedere al centro in auto, come tutti i cittadini, per i quali il centro storico resterà raggiungibile a piedi, in bici, con i mezzi pubblici e con i moderni mezzi di sharing che vogliamo implementare ulteriormente”.

I parcheggi

Tema rilevante è anche l’utilizzo efficiente dei parcheggi all’interno del centro storico. Gli stalli a disposizione per la sosta sono circa un migliaio, a fronte di circa 4300 pass di accesso attualmente in vigore, distribuiti a beneficio di numerose categorie. L’amministrazione punta a garantire, in primis ai residenti, la possibilità di parcheggiare con meno difficoltà, laddove l’attuale distribuzione di permessi di fatto non garantisce a chi ci abita la possibilità di trovare posti auto liberi.

La proposta di regolamento aggiorna la lista delle categorie aventi diritto all’accesso in automobile in Ztl, motivandola in relazione alla residenza, alla dimora, al possesso di immobili, alla titolarità di attività commerciali, al diritto di transito motivato da esigenze turistiche, dal trasporto di merci pesanti, dall’erogazione di servizi di cura e assistenza alle persone residenti o di interventi manutentivi, al possesso di pass CUDE.

La proposta opera anche distinzioni in relazione alla durata dell’autorizzazione all’accesso: saranno rilasciati pass permanenti (massimo 5 anni), temporanei, giornalieri, a seconda delle esigenze.

Le categorie che ne avranno diritto

Per i residenti del centro storico, la proposta regolamentare fotografa la realtà esistente attraverso i dati dell’ufficio mobilità: ad oggi il 94 per cento delle famiglie che risiedono nel centro storico sono in possesso di 2 pass. Il restante 6% ne ha un numero maggiore. La proposta di regolamento prevede dunque il rilascio di 2 pass per nucleo familiare, con possibilità di aumentarne il numero a 3 nel caso la famiglia sia in possesso di un posto auto in garage. Chi possiede nel centro storico un garage/posto auto ma non vi risiede potrà richiedere un pass di accesso per un numero coincidente al numero di posti auto a disposizione.

Le attività commerciali e proprietari di immobili non residenti, potranno accedere in auto per operazioni legate al carico-scarico merci, materiali e cose, per gli orari e i percorsi indicati nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17, e nei festivi nella sola fascia dalle 7 alle 11. Questi orari potranno essere rimodulati a richiesta, mantenendo sempre il “monte” delle 6 ore di accesso giornaliero, per gli operatori che effettuano consegne di merce deperibile in giornata.

Altre autorizzazioni

Gli operatori della logistica potranno transitare nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17, e nei festivi nella sola fascia dalle 7 alle 11; i titolari di alberghi, B&b, affittacamere e strutture ricettive potranno richiedere pass per il carico-scarico bagagli; le imprese di manutenzione, edilizia e assistenza tecnica che lavorano presso il domicilio di clienti in ZTL, imprese edili e di trasloco impegnate in lavori. Per gli artigiani manutentori (per esempio elettricisti, falegnami) la cui officina ha sede in Ztl è previsto il diritto di richiedere un ulteriore pass per un mezzo con sosta; i medici, con differenziazione tra titolari di ambulatorio in ZTL e non. I secondi saranno autorizzati per il tempo necessario all’intervento o visita domiciliare; gli enti erogatori di Assistenza Domiciliare Integrata, imprese, associazioni, familiari e operatori professionali che effettuano trasporto o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti, disabili o persone non autosufficienti; i disabili con contrassegno CUDE;

Le Istituzioni, per lo svolgimento di attività istituzionali o di servizio potranno richiedere: Comune di Lecce, un veicolo per settore, nessun pass per gli amministratori e i dirigenti; altre istituzioni pubbliche con sede in ZTL, due veicoli per settore; Arcidiocesi di Lecce, un veicolo Arcivescovo e uno Vicario Generale; edifici di culto con sede in ZTL: due veicoli di servizio;

Gli esenti

Saranno esenti da pass i veicoli di Forze dell’Ordine e di Polizia, Antincendio, autoambulanze, automediche e istituti di vigilanza, veicoli per l’espletamento dei servizi di pubblica utilità, gestori delle reti elettrica, digitale, gas, idrica, fognante, carri funebri, portavalori.

Accessi occasionali

Alla Ztl potranno essere autorizzati accessi occasionali per esigenze debitamente motivate, come l’allestimento-organizzazione di manifestazioni ed eventi, matrimoni, accompagnamento alunni (un veicolo per richiedente).