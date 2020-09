La Puglia vota per il nuovo Presidente (e non solo): ecco tutti i dati sull’affluenza

Sono iniziate la tanto attese elezioni che decideranno la sorte della Puglia (e di altre regioni) e che consentirà agli elettori di esprimere il proprio voto sul taglio dei parlamentari. Non mancano, inoltre, i comuni dove oggi si voterà per scegliere il primo cittadino. Aperti dalle ore 7:00 di questa mattina, i seggi stanno accogliendo tantissimi pugliesi per il testa a testa tra i due candidati che sembrano più probabili, Michele Emiliano, Presidente della Regione uscente, e Raffaele Fitto, che vanta l’appoggio di tutta la destra. Sono giornate decisive per la regione quelle di oggi e domani che, dunque, segneranno un cambio di passo per la politica pugliese o che tracceranno una linea di continuità con il precedente ‘governo’ regionale.

C’è tempo fino alle ore 23:00 di oggi, 20 settembre, per votare e domani, 21 settembre, dalle ore 7:00 alle ore 15:00. Molto dipenderà, naturalmente, dall’affluenza degli elettori alle urne, un dato importantissimo che viene costantemente aggiornato nel corso delle elezioni.

L’affluenza fino alle ore 12:00

Si parte in sordina con le votazioni che in Puglia, nelle prime 5 ore, registrano un’affluenza del 12,04 %, in linea con la media delle altre regioni italiane in cui si vota. È Bari la provincia in cui si registra l’affluenza maggiore per la prima parte della giornata, con il 12,95 % seguita da Bat con il 12,76 %. Terzo posto per affluenza la provincia di Lecce, con il 12,18 % e a seguire Brindisi con 11,53%, Taranto con 11,23 % e Foggia con 10,66 %.