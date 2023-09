‘Civici non rappresentati’, Puglia Popolare si sfila dalle Primarie del Centrosinistra

‘Se le Primarie del centrosinistra di Lecce non saranno una vera sfida appassionante tra un candidato della sinistra e uno del centro civico, le due colonne che reggono la coalizione che ha sottratto il capoluogo al dominio incontrastato del centrodestra, non parteciperemo alla competizione’. Puglia Popolare lo aveva detto e oggi giunge l’ufficialità con la nota del coordinatore cittadino Francesco Foresio, a pochi giorni di distanza dalla notizia con la quale il sindaco Carlo Salvemini si era dichiarato disponibile a sottoporsi alle primarie del 29 ottobre.

‘Verificata la mancata disponibilità di un candidato del mondo civico moderato che rappresenti le Liste di riferimento dell’Assessore Alessandro Delli Noci e la nostra, Puglia Popolare Lecce ha deciso di non sottoscrivere l’impegno comune e il Regolamento delle primarie – scrive Foresio-. Attenderemo quindi l’evoluzione delle stesse primarie che appaiono sempre più uno scontro tra uomini di sinistra che non coinvolgono il mondo civico moderato della città che è stato determinante per l’affermazione di Salvemini nel 2019‘.

Nel frattempo nessun pericolo per la maggioranza di governo cittadino che da qui alle prossime elezioni non dovrà avere paura di sfilacciamenti di sorta.

‘Continueremo a sostenere l’attuale maggioranza di Città con coerenza e lealtà – dicono da Puglia Popolare Lecce -fino al termine del mandato affidato dai nostri elettori. Nel frattempo cercheremo di confrontarci con tutte le forze moderate non ancora impegnate in nessuna coalizione per redigere un programma da sottoporre al candidato Sindaco che decideremo insieme di sostenere’.

Nessuna rottura, quindi, ma l’impressione è quella di un ponte che si va costruendo verso l’altra sponda.