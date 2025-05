Puglia Popolare si radica nel Salento, nuove nomine a Martano e Squinzano

Puglia Popolare continua la sua espansione nel Salento, rafforzando la propria presenza con nuove nomine di coordinatori cittadini a Martano e Squinzano. Queste mosse strategiche evidenziano l’impegno del movimento nel radicamento territoriale e nella preparazione per le prossime sfide elettorali.

Nuove figure per il radicamento territoriale

A Martano, la guida del coordinamento cittadino è stata affidata ad Andrea Chiriatti. La nomina, proposta dalla Coordinatrice Provinciale Elisabetta Russo e approvata dal Vice Commissario Regionale Luigi Mazzei e dal Commissario Regionale Carlo Laurora, punta su una figura con una solida esperienza nel mondo imprenditoriale e sportivo.

Chiriatti è un noto imprenditore, titolare di “Audacia”, agenzia di logistica e management eventi, e vanta trent’anni di esperienza nel settore. È inoltre Dirigente Nazionale ENDAS Italia con delega ai grandi eventi sportivi e culturali, Presidente di ASD Sportiva, Vice Presidente APS e Tecnico Sportivo Nazionale.

Andrea Chiriatti ha espresso il suo entusiasmo, dichiarando: “Sono lusingato dell’attenzione riservata alla mia persona. Sarà mio impegno organizzare il Movimento di Puglia Popolare nella città di Martano e sostenere alle prossime elezioni regionali il nostro riferimento territoriale Luigi Mazzei“.

Il Senatore Massimo Cassano ha accolto con favore la nomina, ringraziando il Coordinamento Provinciale di Lecce per l’ottimo lavoro svolto sul territorio salentino e augurando buon lavoro a Chiriatti.

Squinzano accoglie Claudio Cenci



Anche a Squinzano, Puglia Popolare ha nominato un nuovo coordinatore cittadino: il Dott. Claudio Cenci. La proposta, avanzata dalla Coordinatrice Provinciale Elisabetta Russo e avallata dai vertici del Movimento, Carlo Laurora e Massimo Cassano, con la presenza del Vice Commissario Regionale Luigi Mazzei, testimonia la volontà di affidarsi a figure di spicco della comunità. Cenci ha una lunga carriera nel settore bancario, avendo ricoperto il ruolo di Direttore in Banca di Roma e successivamente in Banca Popolare di Puglia e Basilicata. È anche un volto noto nel mondo sportivo locale, avendo presieduto la squadra di pallavolo di Squinzano dal 2003 al 2011, portandola per ben due volte ai playoff per la promozione in A2.

Claudio Cenci ha manifestato il suo apprezzamento per l’incarico, affermando: “Sarà con piacere che inizierò il mio percorso nel Movimento Civico e Popolare che da anni sta dimostrando la sua centralità politica in tutta la regione, come avvenuto recentemente a Lecce con l’affermazione di Adriana Poli a Sindaco di Lecce grazie alla lista di Puglia Popolare“. Cenci avrà il compito di organizzare il Movimento a Squinzano, contando sul supporto dei numerosi aderenti locali.

Queste nomine rafforzano ulteriormente la struttura di Puglia Popolare nel Salento, ponendo le basi per una maggiore incisività politica e un consolidamento della presenza sul territorio in vista dei futuri appuntamenti elettorali.