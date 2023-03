Ampliamento degli scavi dell’Anfiteatro Romano di Lecce, Voce Nazionale chiama a raccolta i cittadini

“Promuovere nuove forme di democrazia urbana attraverso il coinvolgimento dei cittadini, per la realizzazione di dare vita a progetti da sottoporre alle amministrazioni comunali”, era stata chiara Serena Donnini, al momento del suo insediamento a Coordinatrice dei Comitati Territoriali di Lecce del movimento Voce Nazionale, meno di 20 giorni fa.

Detto fatto, a breve lasso di tempo la prima iniziativa dei Comitati che, con il supporto dei Responsabili del Centro Studi della Segreteria Politica, chiama a raccolta i leccesi.

L’appuntamento è per domani, sabato 1 e domenica 2 aprile, la location, quella di Piazza Sant’Oronzo. È qui che Voce Nazionale darà vita a “Ampliare gli attuali scavi dell’Anfiteatro Romano in piazza Sant’Oronzo per determinare un’opera di grande suggestione, un Patrimonio Storico e Culturale di Lecce?”, un referendum consuntivo sui lavori che potrebbero riguardare uno dei monumenti più antichi del capoluogo.

Sarà importante a tale scopo, quindi, la partecipazione della comunità, alla quale verrà chiesto di esprimere il proprio pensiero.

L’appuntamento, ripetiamo, nel “Salotto Buono” della città, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, presso il gazebo allestito da Voce Nazionale.

Il Comitato Territoriale del Movimento, è team multidisciplinare e unità operativa di una Comunità. Ha lo scopo di coordinare i processi di ascolto, co-progettazione e consultazione, ponendosi come riferimento territoriale per lo sviluppo delle azioni che riguarderanno i programmi, facilitando l’integrazione delle varie componenti necessarie a raggiungere gli obiettivi posti in essere