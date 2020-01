Regionarie M5S, male i salentini. Antonella Laricchia e Mario Conca al Ballottaggio

Non ci sono gazebi in piazza, né sezioni di partito, dove i ‘simpatizzanti’ possono recarsi a scegliere chi sarà il candidato Governatore nelle elezioni regionali 2020 cui sarà chiamata anche la Puglia. Il Movimento Cinque Stelle, com’è nel suo stile, nella sua storia, si è affidato alla piattaforma Rousseau per chiedere agli iscritti chi tra i 15 aspiranti Presidenti far scendere in campo per la conquista della poltrona più alta di via Gentile. Le urne virtuali si sono chiuse alle 19.00 e, come avevano confermato le voci di corridoio, sarà necessario un ballottaggio tra Antonella Laricchia e Mario Conca, la vera sorpresa.

Terzo il consigliere regionale Cristian Casili con 435 voti (18,5% delle preferenze). Quarto Antonio Trevisi, che ha raccolto 224 voti (9,5%).

I 2.400 i voti espressi non sono bastati: nessuno ha raggiunto il quorum del 50% più uno. Come da regolamento, quindi, i due nomi più cliccati si sfideranno in un secondo turno. Un faccia a faccia che potrebbe riservare qualche sorpresa. Non sembra più così scontato, infatti, il bis di Antonella Laricchia che già si era presentata nella scorsa tornata elettorale contro Michele Emiliano, candidato del centrosinistra. Per ora l’unico, in attesa di sapere se Calenda-Renzi e + Europa proporranno un loro nome.

Appuntamento rimandato a giovedì, 23 gennaio 2020 quando gli abilitati al voto e residenti nella Regione Puglia saranno chiamati a scegliere tra i due nominativi che hanno vinto la prima fase delle Regionarie.

Le percentuali

Michele Loseto: 15 voti

Nicola Rogliero: 5 voti

Matteo Biancofiore: 22 voti

Raffaele Renna, 69 enne di Trepuzzi, 55 voti

Francesco Formica: 7 voti

Angelo Amato, 54enne di Lecce, 7 voti

Francesco Spagnulo: 7 voto

Domenico Cirasole: 4 voti

Pietro Luccarelli: 4 voti

Caterina Grittani: 24 voti: