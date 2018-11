“Ma chi sei?”, rissa sfiorata tra la ministra Barbara Lezzi e la senatrice Licia Renzulli

Il decreto Genova è stato approvato in via definitiva dal Senato, ma l’Aula di Palazzo Madama ha fatto da teatro ad una scena poco degna della più alta istituzione rappresentativa dei cittadini. Non c’è stata solo l’esultanza del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninnelli che ha alzato il pugno in segno di vittoria facendo scattare la protesta delle opposizioni che lo aveva già contestato più volte perché «giocava col cellulare invece di ascoltare».

C’è stata anche la rissa sfiorata tra il ministro per il Sud Barara Lezzi e la senatrice di Forza Italia, Licia Renzulli a rendere lo scontro in aula ancora più duro.

Quale sia stato il casus belli non è dato saperlo, fatto è che tra le due donne sono volate parole grosse, anche se a distanza. Tutto questo, mentre la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati cercava faticosamente di riportare l’ordine dopo l’intervento.

Dai labiali ripresi dalle telecamere si capisce perfettamente che l’esponente azzurra, ad un certo punto, ha chiesto alla salentina «Ma chi sei tu!», come se volesse rispondere a qualcosa.

«Chi sei tu? Tu chi sei? Vai a casa, vai», ha risposto la Ministra. Frase accompagnata da un gesto inequivocabile che ha fatto letteralmente scattare la “rivale”. La Ronzulli, di fronte a quella mancanza di rispetto, ha lasciato gli scranni del Senato e si è precipitata verso la Lezzi, seduta accanto a Toninelli.

È stato necessario l’intervento dei commessi per rasserenare gli animi, sempre più accesi. È stato difficile per la presidente del Senato riportare la calma in Aula.