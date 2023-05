Amministrative in Salento, terminato lo scrutinio. 13 comuni hanno scelto il Sindaco. I risultati

Erano 13 i comuni in provincia di Lecce chiamati alle urne in questo round elettorale. I cittadini di Alezio, Giurdignano, Montesano salentino, Otranto, Salve, San Donato di Lecce, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Spongano, Squinzano, Surbo, Veglie e Vernole si sono presentati all’appuntamento con le urne di domenica 14 e lunedì 15 maggio, convinti (o indecisi fino all’ultimo) sul nome da crociare. Contata l’ultima scheda, sommati tutti i voti, è tempo di sapere chi indosserà la fascia tricolore. Partita chiusa al primo turno visto che nessuno dei comuni superava i 15mila abitanti.

Alezio

La corsa a due ad Alezio tra il primo cittadino uscente Andrea Barone e Vincenzo Romano si è conclusa con una riconferma.

Giurdignano

A Giurdignano, la prima cittadina Monica Gravante, che ha già collezionato due mandati consecutivi, aveva cercato la terza riconferma dai cittadini ‘affrontando’ (politicamente parlando) Donato Fanciullo. E i cittadini le hanno dato fiducia. Sarà lei a indossare ancora la fascia tricolore.

Montesano salentino

A Montesano Salentino, la competizione tra il sindaco uscente, Giuseppe Maglie e Massimo Maglie, a capo di una lista vicina al consigliere regionale, Donato Metallo, si è chiusa con la vittoria del sindaco uscente, Giuseppe Maglie.

Otranto

Riflettori accesi nella città dei Martiri dopo il terremoto giudiziario che ha “costretto” i cittadini a tornare alle urne. Nella sfida a due tra Francesco Bruni, alla guida di “Otranto insieme” e Lavinia Puzzovio, a capo di “Otranto Futura” l’ha spuntata l’ex senatore. Sarà lui a sedere sulla poltrona più alta del Municipio.

Salve

Partita a due anche a Salve tra il sindaco Francesco Villanova e Simona Conte. Anche nella cittadina la competizione si è chiusa con una riconferma. Premiata la continuità amministrativa.

San Donato di Lecce

A San Donato di Lecce, il duello a suon di voti tra Alessandro Quarta e Donato Salvatore Tanieli si è concluso con la vittoria di Quarta, con il 60% dei consensi.

Sannicola

A Sannicola, la sfida tra Graziano Scorrano e l’ex sindaco Pippi Nocera si è chiusa con la vittoria di Scorrano.

Santa Cesarea Terme

A Santa Cesarea Terme, Pasquale Bleve correva per il terzo mandato consecutivo contro Claudio Mangia. E gli elettori del comune hanno concesso il tris.

Spongano

Duello anche a Spongano tra Gigi Rizzello e Mauro Polimeno. A spuntarla è stato Rizzello, a capo della lista “progetto Spongano”.

Squinzano

Non facile la partita giocata a Squinzano che ha visto ai nastri di partenza quattro candidati a conquistare la poltrona più alta del palazzo di città. Il confronto tra l’ex sindaco Gianni Marra, l’avvocato Mario Pede, Andrea Pulli e Andrea Andresani, ha visto vincitore Mario Pede. Sarà lui a sedere sullo scranno più alto in via Matteotti.

Surbo

Partita a quattro a Surbo tra Martina Gentile, l’ex sindaco Ronny Trio, Lino Paladini e Filomena D’Antini, consigliera di parità della Provincia di Lecce. A vincere è Ronny Trio.

Veglie

A Veglie, la corsa di Giuseppe Landolfo e Mariarosaria De Bartolomeo si è conclusa con la vittoria di De Bartolomeo.

Vernole

Sfida a due anche a Vernole. Alla prova dei cittadini si sono presentati l’ex sindaco Ferdinando Pedaci e Mauro De Carlo, ma a conquistare la fascia tricolore è stato De Carlo.