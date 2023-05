Comunali, Giurdignano concede il tris a Monica Gravante

Tra i tredici comuni salentini che si sono presentati all’appuntamento con le urne, c’era anche Giurdignano, dove a contendersi la fascia tricolore sono stati la sindaca uscente Monica Gravante e Donato Fanciullo, ex primo cittadino. Una sfida tra due nomi conosciuti che hanno già guidato il borgo di poco meno di 2mila anime. Contata l’ultima scheda a riconquistare la fiducia dei cittadini e la poltrona più alta del Municipio è stata la sindaca Monica Gravante

La corsa per la fascia tricolore

Prima di provare l’impresa storica del terzo mandato consecutivo, consentita nei comuni con meno di 5mila abitanti, la Sindaca aveva chiesto un giudizio ai suoi elettori con un video condiviso sui social. «In molti si autocandidano senza ascoltare gli elettori. È un errore che si commette spesso. Ecco perché ho deciso di sentire il loro parere» aveva dichiarato. Poi l’annuncio della sua candidatura con una lista civica, “senza bandiere e senza colori”.

Il competitor, come detto, non è un volto sconosciuto. Donato Fanciullo che ha guidato il paese dal 2003 al 2013 aveva deciso di scendere di nuovo in campo per fermare il tris della sua ‘avversaria politica’, ma gli elettori hanno preferito la continuità.