Lecce ha il consigliere in rappresentanza dei cittadini extracomunitari, con 476 voti vince Sanjeev Kumar Kulhari

Certo, non avranno avuto l’importanza politica delle consultazioni per il rinnovo dei consigli regionali di Emilia Romagna e Calabria e da questo voto non dipendevano certo i destini del Governo nazionale, fatto sta che, anche nella piccola Lecce, ieri, c’è chi si è recato alle urne.

Nella “Capitale del Barocco”, infatti, era prevista l’elezione del consigliere comunale aggiunto in rappresentanza dei cittadini extracomunitari e con 476 preferenze su 1.309 schede scrutinate Sanjeev Kumar Kulhari ha ottenuto la vittoria.

“Kumar Khulari sarà al nostro fianco in Amministrazione per svolgere il ruolo di portavoce delle comunità migranti presenti in città, nel congratularmi con lui per il risultato raggiunto lo esorto a sentirsi il ‘consigliere di tutti’, facendosi interprete dei suggerimenti, dei bisogni, delle critiche di tutte le comunità e non solo di quelle che lo hanno sostenuto nelle urne. Ringrazio a proposito gli altri candidati: Sinnathamby, Diagne, Azhar, Daff, che invito a continuare il proprio impegno civile a favore degli altri. La mobilitazione a cui hanno dato vita in queste settimane in città è stato un importante momento di confronto e di crescita per tutti”, ha affermato il sindaco, Carlo Salvemini.

Il neo rappresentante di “Palazzo Carafa”, quarantaquattrenne di origine Indiana, è risultato il più suffragato con il 36,4 per cento dei voti espressi ed è stato seguito da Sinnathamby Raveendiran (427 preferenze) dello Sri Lanka, da Diagne Adji Mohameth (248) di origine senegalese, dal marocchino Azhar Hamza (86) e da Daff Adja Adama, senegalese, che ha ottenuto 72 preferenze.

L’affluenza al seggio di Via Ofanto è stata pari al 23,8 per cento degli aventi diritto.