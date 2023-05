Comunali a Santa Cesarea Terme, terzo mandato per Pasquale Bleve

Anche a Santa Cesarea Terme, come a Giurdignano, il sindaco uscente Pasquale Bleve è sceso in campo per ottenere dagli elettori la conferma per il terzo mandato consecutivo. A sfidare il primo cittadino era stato Claudio Mangia, con la lista civica “Guarda Oltre”. Chiuse le urne, concluso lo spoglio delle schede, i cittadini hanno deciso di consegnare il comune, con le sue frazioni di Cerfignano e Vitigliano, nelle mani di Bleve, che ottiene il tris.

Sfida a due

Per settimane, quello di Bleve era stato l’unico nome in campo, ma con l’avvicinarsi della data ultima per la presentazione dei candidati e delle liste, la corsa solitaria del primo cittadino verso appuntamento con le urne del 14 e 15 maggio è diventata una sfida a due. A raccogliere il guanto di sfida era stato Mangia.