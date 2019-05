“Lecce ha una storia millenaria, studiamola già dalle Elementari”, le politiche culturali secondo Congedo

In una città che ha una storia ed una tradizione millenaria, la cultura trova certamente posto in politica. A poche settimane dalle elezioni, Saverio Congedo punta il dito contro politiche culturali che mirano a “vendere la città ai turisti: cultura è consapevolezza della propria storia e della propria identità”.

Il ruolo che il turismo gioca nell’economia di Lecce diventa troppo ingombrante sul piano culturale. Un binomio, forse inevitabile, di cultura e turismo che si rompe nella visione del candidato sindaco e trova una forma tutta nuova. Da vetrina culturale, che fa della propria storia il volano economico, l’uomo in corsa per la nomina a primo cittadino vuole invertire le parti. Il capoluogo salentino dovrebbe tornare a guardare alla propria identità, prima di mostrare le proprie bellezze al resto del mondo. Una differenza sostanziale come quella tra “essere e apparire” e “Lecce deve, innanzitutto, essere e poi apparire”.

Le proposte

E per far ciò, si torna sui banchi di scuola. Nell’ottica di una collaborazione “virtuosa” tra scuole, associazioni, imprese, teatri e università, la prima proposta è lo studio da parte di tutti i leccesi, dai 6 anni in su, della storia del capoluogo salentino, anche utilizzando i più moderni strumenti tecnologici a disposizione.

L’apertura quotidiana di tutti i “contenitori culturali” è il secondo punto: modi e metodi ci sono. Alcuni dei siti che contribuirebbero alla riscoperta della propria identità culturale non sono accessibili. Da musei e teatri a siti archeologici, questi luoghi devono “diventare ‘casa’ dei leccesi”.

A chiudere la rosa delle proposte, la pubblicazione di un bando annuale per la raccolta di proposte di attività culturali e di spettacolo da realizzare negli spazi del Comune. L’obiettivo non è quello di “vendere cultura”, ma ancora una volta di “fare cultura”.

Una operazione per cui “sarà fondamentale la collaborazione pubblico-privato”. E Saverio Congedo non può che citare l’esempio, “virtuoso”, dell’abbazia di Cerrate. “Questo deve essere il filo, la visione, che condurrà prima noi a conoscere e vivere Lecce, la nostra storia, la nostra arte e la nostra cultura, e poi a farla conoscere e vivere agli altri”.