Serena Donnini Coordinatrice del Comitato territoriale della città di Lecce di Voce Nazionale

Serena Donnini è la nuova Coordinatrice del Comitato Territoriale della città di Lecce di Voce Nazionale e nei prossimi giorni ufficializzerà il i componenti del Consiglio Direttivo illustrando, altresì, le iniziative per conseguire gli obiettivi del movimento politico. A darne notizia il Presidente di Voce Nazionale Claudio Puglielli.

“Giungano a Serena i migliori auguri per la sua nomina e a breve ufficializzerà le iniziative che intendiamo portare avanti per il bene di Lecce”, ha affermato Puglielli.

“Voce Nazionale – prosegue – vuole dare impulso a nuove forme di democrazia urbana, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini per la realizzazione di progetti da sottoporre all’Amministrazione comunale”.

L’importanza dei quartieri

“I quartieri – continua il Presidente – sono i referenti principali di una comunità che ha a cuore la cura del territorio e veri protagonisti della rigenerazione sociale, attraverso la condivisione di inizative finalizzate al bene comune e alla promozione dell’immagine civica.

Intendiamo in primo luogo rafforzare la rete sociale per dare rispotte alle problematiche di chi si trova in condizione di difficoltà, cercando di fare emergere non solo i bisogni espressi, ma anche quelli inespressi.

È questo lo scopo del Comitato Territoriale, team multidisciplinare e unità operativa di una Comunità. Avrà lo scopo di coordinare i processi di ascolto, co-progettazione e consultazione – conclude – ponendosi come riferimento territoriale per lo sviluppo delle azioni che riguarderanno i programmi, facilitando l’integrazione delle varie componenti necessarie a raggiungere gli obiettivi posti in essere”