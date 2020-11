Delli Noci rassegna le dimissioni, Signore nuovo Vicesindaco. A Nuzzaci i Lavori Pubblici

“Rinnovo il sincero e sentito ringraziamento ad Alessandro Delli Noci per il contributo che ha dato alla città e per l’opportunità che mi ha dato di lavorare al suo fianco”, con queste parole il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, commenta le dimissioni di Alessandro Delli Noci, suo ex vice e Assessore ai Lavori Pubblici che, nella giornata di ieri, ha rassegnato le dimissioni dalle cariche istituzionali ricoperte a “Palazzo Carafa” per andarne ad assumere di nuove a Bari a seguito della sua elezione e Consigliere regionale.

A seguito, quindi, dell’addio di Delli Noci, il primo cittadino ha nominato un nuovo assessore, si tratta di Marco Nuzzaci, attuale capogruppo della lista “Noi per Lecce” a cui andrà la delega ai Lavori Pubblici.

Il ruolo di vicesindaco sarà ricoperto da Sergio Signore, assessore alla Sicurezza urbana, Polizia locale, Protezione civile, Rapporto con i quartieri, Servizi demografici, Servizi cimiteriali.

“È una scelta che cade sull’assessore più anziano della nostra comunità, in Consiglio comunale dal 2002 e, come è noto, il candidato consigliere più suffragato – ha commentato Salvemini – Sergio è un patrimonio di esperienze, di conoscenze, di relazioni importanti dentro e fuori la città e quindi sono certo che mi darà una grossa mano nel lavoro politico anche legato al raccordo tra Giunta e Consiglio e con le forze politiche di maggioranza”.

Il sindaco, poi, ha provveduto ad assegnare la delega a Personale, Agenda digitale, Innovazione tecnologica a Christian Gnoni, che è già assessore ai Tributi, Politiche attive del lavoro, Affari generali, Agricoltura.

La Programmazione strategica, Europa e cooperazione vanno ad aggiungersi alle deleghe del sindaco, che ha già Bilancio, Società partecipate, Progetto Terra d’Otranto, Rapporti con l’Università.

“Do il benvenuto in giunta a Marco Nuzzaci – ha concluso – e rivolgo un augurio di buon lavoro ulteriormente impegnativo sia a Sergio Signore che a Christian Gnoni”.