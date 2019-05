Simona Rizzo: priorità al dialogo con i cittadini. Insieme per Novoli che deve tornare dinamica, moderna e viva

Giovane, impegnata, colta. Con un amore speciale per la sua città.

È Simona Rizzo, candidata alle Amministrative 2019 del Comune di Novoli con la lista Insieme per Novoli.

42 anni, una Laurea in Economia e Commercio, moglie, madre felice e un lavoro che ama presso la Direzione Generale della ASL di Brindisi.

Una bella famiglia unita, la sua. Che l’ha sempre sostenuta e che continua a farlo anche in queste giornate “calde” di campagna elettorale.

La scelta dettata dal cuore

Simona Rizzo, come una vera pasionaria, scende in campo per la prima volta e lo fa sposando il programma politico della lista Insieme per Novoli che sostiene il candidato sindaco Marco De Luca.

Nessuna ambizione personale o calcolo matematico dietro questa scelta. Solo l’amore viscerale per la sua città natale, Novoli che merita la guida di persone capaci per tornare ad essere un faro per tutto il territorio.

Simona è una donna determinata e determinante. Lo ha dimostrato nella sua vita affrontando ogni impegno con responsabilità e con la serietà che la contraddistingue. Le sue esperienze nell’associazionismo (Simona ha un trascorso da scout) le hanno rafforzato sentimenti innati come lealtà, onestà e fedeltà.

Su questi valori si fonda la sua discesa in politica. Con un obiettivo preciso: dare un contributo decisivo ad una squadra forte che intende guidare la comunità di Novoli con costanza e responsabilità, rispettando ogni singolo cittadino e tenendo fede agli impegni presi.

Presenza catalizzante nella lista Insieme per Novoli, Simona Rizzo lavorerà con coerenza nel perseguire il bene pubblico. I giovani, la famiglia, gli anziani, i più deboli saranno il focus per le proposte politiche che verranno messe in campo.

Simona Rizzo si presenta, dunque, alle prossime elezioni amministrative ponendo al centro del suo impegno politico i cittadini che sono la linfa vitale della città.

Obiettivi chiari e precisi, non le grandi pianificazioni utopistiche che si possono ascoltare in questi giorni. “La mia scelta di correre per le amministrative del mio Comune, Novoli, è stata dettata dal legame profondo, potrei dire famigliare, che condivido con la cittadinanza. Questa esperienza la vedo come un viaggio, intrapreso con e per i miei concittadini. Non mi sento il genio della lampada ma sono sicura che ciò di cui c’è più bisogno oggi a Novoli sia una visione condivisa di una città che deve e può rinascere. Sarà determinante puntare su risorse umane, oggi assenti, che sappiano affrontare e risolvere i problemi quotidiani dei cittadini.”

Impegno, condivisione, concretezza. Di questo ha bisogno Novoli e su queste parole chiave si fonda l’impegno personale e politico di Simona Rizzo.

(pubbliredazionale elettorale)