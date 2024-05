Amministrative Copertino, sfida a quattro per la fascia di Sindaco

Con la presentazione delle liste, si entra nel vivo della campagna elettorale. Dopo aver disegnato la squadra, il prossimo passo sarà quello di convincere i cittadini chiamati alle urne sabato 8 e domenica 9 giugno, i giorni dedicati alle elezioni amministrative. Anche Copertino rientra tra Comuni del Salento che si dovranno presentare all’appuntamento per scegliere chi indosserà la fascia tricolore, il secondo dopo Lecce a contare più di 15mila abitanti. Nel caso in cui il candidato alla carica di Sindaco non riuscisse ad ottere la maggioranza assoluta, è previsto un secondo turno elettorale, il cosiddetto ballottaggio tra i due aspiranti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Nella cittadina di San Giuseppe a contendersi la poltrona più alta saranno Antonio Leo, ex vicepresidente della Provincia, a capo di una coalizione di centrosinistra che può contare su 7 liste a suo supporto, Vincenzo De Giorgi candidato di centrodestra che ai nastri di partenza ha schierato 9 liste, Giuseppe Rosafio, che ha già guidato il comune e Laura Alemanno che si affida a sei liste.