Il Sindaco di Miggiano Michele Sperti eletto Vicepresidente Vicario di Anci Puglia

C’è un pezzo importante di Salento nella nuova Assise di Anci Puglia, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, perché, nel ruolo di Vicepresidente vicario è stato designato il Sindaco di Miggiano Michele Sperti.

Si è insediato a Bari, presso l’Hotel Villa Romanazzi, il Consiglio Regionale dell’associazione e, nel corso della riunione presieduta dal Presidente Fiorenza Pascazio, sono stati eletti all’unanimità, tra i 60 componenti, i 20 membri del Comitato Direttivo dell’Associazione.

Gli altri vicepresidenti saranno i primi cittadini Luciana Laera di Putignano, Silvana Errico di San Vito dei Normanni, Giovanna Bruno di Andria, Noè Andreano (Casalvecchio di Puglia -, Onofrio Di Cillo di Carosino.

“Cari amici, ieri sono stato nominato dall’assemblea regionale vice presidente vicario di Anci Puglia.

L’incarico ricevuto, certamente complesso e denso di responsabilità, mi sollecita ad un compito più ampio e a beneficio dei Comuni della provincia e della regione”, ha affermato Sperti in un messaggio affidato alla pagina del suo profilo facebook.

“Voglio dedicare questo riconoscimento ai miei concittadini che sono i principali destinatari del mio quotidiano impegno, ai quali assicuro la dedizione di sempre.

Avrò premura di essere a disposizione della Presidente Fiorenza Pascazio a cui va la mia gratitudine per la fiducia che ha riposto in me e garantisco viva collaborazione per sostenere le ragioni dei sindaci nella loro incessante opera per la crescita dei territori.

Mi metto subito al lavoro.

Grazie a tutti”.

Su proposta di Pascazio il Consiglio Regionale ha anche nominato il nuovo Segretario nella persona di Alfredo Mignozzi e i Vicesegretari, Domenico Sgobba (delegato rapporti Anci nazionale e segretario Consulta Piccoli Comuni) e Antonio Brunazzi (già Responsabile segreteria).

“Da oggi entra nel vivo la nuova attività di Anci Puglia, – ha dichiarato il presidente Pascazio – importante la partecipazione dei tanti amministratori locali che hanno espresso la volontà di impegnarsi nell’Associazione per rilanciarne azioni e obiettivi nell’interesse delle comunità. È indispensabile continuare a lavorare insieme, uniti, per rafforzare l’identità dell’Anci anche a livello regionale e per rispondere, insieme alla Regione e alle altre istituzioni competenti, ai bisogni dei nostri territori.