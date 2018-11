Parcheggi riservati alle mamme a Galatina, Vergine e Garzia: “Immaginiamo l’asfalto nero tinto di rosa”

Le «strisce rosa» che permettono alle donne in dolce attesa e alle mamme con neonati (fino ad un anno di età) di trovare parcheggio nei luoghi “sensibili” si stanno diffondendo a macchia d’olio in molti comuni, da nord a sud.

Il codice della strada non prevede questo tipo di parcheggi, solitamente gratuiti e segnalati anche con il cartello di una cicogna, ma riservare un posto a queste “categorie” dovrebbe essere qualcosa in più di una cortesia o una consuetudine dell’antico galateo, la cavalleria. Lo hanno capito a Galatina dove sono partiti i lavori per tingere l’asfalto di pink.

Lo scorso martedì, a Palazzo Orsini, sono state convocate le due commissioni comunali competenti in materia di Pari Opportunità e di Lavori Pubblici che lavoreranno insieme per rendere le strisce rosa una realtà.

L’iniziativa, già attuata in molti comuni del Salento, aiuterà le donne in gravidanza e le neomamme a trovare un parcheggio in tutti quei luoghi dove solitamente non è facile trovare un posto per lasciare l’auto.

I due consiglieri comunali di maggioranza e Presidenti di commissione, Noel Alberto Vergine (Commissione Pari Opportunità) e Diego Garzia (Commissione Lavori Pubblici), hanno dato il via ad un processo congiunto che porterà, in breve tempo, alla istituzione delle cosiddette strisce rosa a Galatina, ma anche nelle sue frazioni.

«Siamo al lavoro per concretizzare questa importante iniziativa, che passa dalla fattiva collaborazione con il Consigliere Comunale del M5S, Paolo Pulli e con i colleghi di maggioranza Marilena Congedo e Alessio Prastano. Insieme a loro ed a tutti gli altri componenti delle commissioni interessate abbiamo intrapreso un percorso di fattiva collaborazione che, siamo certi, darà a breve i propri frutti. Puntiamo ad istituire le strisce rosa su tutto il territorio comunale, entro la fine di questo anno ed a farle partire, in via sperimentale, nei primi mesi del 2019. Una sfida comune, per il bene comune, come segno tangibile del senso civico che accompagna questa amministrazione e la cittadinanza galatinese tutta» hanno commentato.