Surbo, dopo le dimissioni del sindaco annullato il confronto pubblico su crisi amministrativa

In seguito alle dimissioni del sindaco di Surbo Ronny Trio, annunciate lo scorso 27 ottobre, viene annullato anche il confronto pubblico sulla crisi amministrativa previsto per oggi, giovedì 10 novembre in piazza Unità Europea. Ad organizzare l’evento era stata la Consigliera indipendente Giovanna Malatesta, inizialmente parte della maggioranza del sindaco uscente ma poi distanziatasi per diversità di vedute.

Al confronto, ormai annullato, non avrebbe partecipato né il sindaco Trio né il vice sindaco Martina Gentile. Intanto, proprio in questi giorni.

Non sono mancate le critiche da parte della consigliera Giovanna Malatesta che ha attaccato il sindaco dimissionario su “mancanza di trasparenza”, preferendo il confronto sulle “piazze virtuali (social). Tutto questo – continua la consigliera Maletesta – è micidiale per la nostra democrazia. Un modo di fare deleterio, quello degli esponenti di maggioranza, che non permette alla cittadinanza di partecipare con cognizione di causa alla gestione della res publica”.