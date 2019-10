Puglia Popolare si radica sul territorio e pensa alle marine, il ritorno in pista di Totò Bianco

È stato per tanti anni un punto di riferimento per la politica cittadina. Il suo impegno nel mondo dello sport e del ciclismo in particolare e poi la sua attività imprenditoriale nel settore turistico in quel di Torre Chianca, dove il suo lido ha segnato un pezzo di storia, lo facevano un attrattore di consensi e di voti. I riconoscimenti elettorali lo portarono più volte in Consiglio Comunale e fu anche premiato in Giunta con la carica assessorile proprio alle marine, quando il centrodestra di Adriana Poli Bortone dettava legge in città. Poi i rapporti non proprio idilliaci con Paolo Perrone, la fondazione di un movimento che proprio del rilancio delle marine leccesi faceva la sua ragion d’essere, quindi la lenta uscita dai radar della politica di città.

Oggi Totò Bianco ritorna in pista, e lo fa dall’altra parte della barricata. Luigi Mazzei, coordinatore provinciale di Puglia Popolare, forza che sostiene Carlo Salvemini a Palazzo Carafa e Michele Emiliano in Via Capruzzi, lo ha richiamato nella sua squadra nominandolo Responsabile del Dipartimento alle Marine e dei Balneari del Salento.

«Il radicamento territoriale di Puglia Popolare – dice un entusiasta Luigi Mazzei – continua nel segno della qualità e della competenza nei vari settori, oggi tocca all’amico Totò Bianco, noto imprenditore balneare del litorale leccese. Il nostro partito si avvarrà della sua esperienza per le proposte nel settore grazie anche ai vari ruoli già ricoperti in passato».

Salvatore Bianco, per tutti Totò, come dicevamo, è​ stato Presidente Regionale e​ Componente Nazionale della federazione Ciclistica Italiana. ​ Attualmente ricopre il ruolo di componente dei Balneari di Confcommercio.

«Sono onorato di rappresentare la mia categoria ed aver ricevuto la fiducia di seguire le difficili problematiche che interessano le Marine del Salento ed i rapporti con i Balneari. Di questo, ringrazio il Coordinatore Provinciale di Puglia Popolare Luigi Mazzei ed il Consigliere Comunale Gigi Valente per aver riposto in me la fiducia. Sono convinto che come sempre con l’impegno e la dedizione sapremo fare il bene del territorio». Queste le parole di Bianco.