Scossone politico a Tricase, il Sindaco Chiuri revoca la delega a due Assessori: “Profonde divergenze”

Se non si può parlare di un vero e proprio terremoto, Palazzo Gallone di Tricase ha ricevuto un bello scossone. È di ieri, infatti, la revoca di due deleghe assessorili, con i decreti nr. 26 e 27, datati 21 giugno da parte del Sindaco del comune salentino, un fatto che di certo ha la sua rilevanza.

A subire la decisione del primo cittadino sono stati il vicesindaco Antonella Piccinni in quota Udc, che fino a ieri si occupava di Igiene ambientale, verde pubblico, servizi cimiteriali, patrimonio e manutenzione, attività produttive, politiche finanziarie, e Mario Ippazio Turco della civica “Triccase punto e a Capo”, che si occupava di Politiche del lavoro, valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente, traffico e mobilità, organizzazione e personale, Polizia locale.

Le motivazioni

A spingere il primo cittadino Carlo Chiuri alla revoca sono state ragioni diverse. Nei due decreti si legge per Antonella Piccinni che sono state “differenze sul metodo di conduzione dell’attività amministrativa e conseguente mancanza del rapporto di fiducia”. Per Mario Turco, invece si parla di “profonde differenze in merito agli obiettivi politico programmatici da realizzare nell’ambito del programma di mandato, nonché sul metodo di conduzione dell’attività amministrativa”. Due posti vacanti che attendono una nuova nomina da parte del primo cittadino di Tricase.