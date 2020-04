Nasce a Lecce il circolo di Un’altra Italia, Matteo Centonze nominato coordinatore cittadino

Loro in un’altra Italia ci credono e ci credono per davvero. Al punto che in giorni difficili in cui il Paese è impegnato in una lotta senza quartiere per provare a districarsi dalla morsa in cui è tenuto dall’emergenza sanitaria che sta avendo gravissime ripercussioni anche in campo economico e sociale, hanno deciso di continuare ad impegnarsi in politica malgrado la giovane età.

Nei giorni scorsi anche a Lecce si è formato il coordinamento cittadino di ‘Un’Altra Italia’, il movimento politico giovanile a livello nazionale che riunisce tutti i giovani italiani che credono nella coalizione di centro-destra e nelle sue ricette utili anche per uscire dalla crisi. Con un comunicato, il presidente nazionale Leonardo Martini ha reso pubblica la nomina a Coordinatore Cittadino della nuova sezione di Lecce di Matteo Centonze.

«Sono molto soddisfatto e sento il dovere di ringraziare il direttivo Nazionale e Regionale per la disponibilità. La sezione di Lecce è già al lavoro per stilare un programma di attività che, ad emergenza finita, verranno realizzate sul territorio cittadino».

Grande entusiasmo quindi è stato espresso dal Direttivo Nazionale, che attraverso una nota alla stampa del Presidente Nazionale ha preso atto della nascita di un circolo anche nel Salento a dimostrazione dell’impegno e della voglia di fare di tanti giovani che non si mettono da parte in attesa delle scelte altrui, ma vogliono essere protagonisti del proprio futuro mettendo in campo idee e proposte che discendono dalla loro sensibilità: « Da Presidente di Un’Altra Italia non posso che essere felicissimo dell’approdo del nostro movimento anche nella splendida Lecce. Ci stiamo radicando su tutto il territorio nazionale e questo dimostra che sono tanti i giovani a voler partecipare alla vita pubblica del nostro Paese. ”

Anche il Direttivo Regionale, con una nota del Coordinatore Provinciale di Bari, momentaneamente con delega a Coordinatore Regionale, Lorenzo Attivissimo, ha dichiarato il proprio favore: «Siamo molto felici che i ragazzi della città di Lecce abbiano trovato interesse nel nostro Movimento e soprattutto fiducia nella nostra mission. Sono sicuro che il nuovo coordinamento cittadino saprà svolgere nei migliori dei modi il proprio ruolo».

Un’Altra Italia Lecce sta riscontrando, seppur nuovo movimento sul territorio, grande partecipazione da parte di giovani incuriositi da questo nuovo progetto e a breve, quando si potrà riprendere la vita pubblica nel suo complesso, si ascolterà anche la loro voce .