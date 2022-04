Vernole, amministrazione Leo al capolinea? Il Sindaco annuncia le dimissioni

Amministrazione al capolinea? Il Sindaco di Vernole Franco Leo ha annunciato le dimissioni durante il Consiglio Comunale che si è svolto a Palazzo di Città nella giornata di ieri. L’atto dirompente era già nell’aria ma le parole del primo cittadino, che ha preso atto dell’assenza dei numeri in seno alla maggioranza che lo ha sostenuto in questi anni all’indomani della vittoria dell’11 giugno del 2018 con una percentuale di voti risicata, risicatissima sullo sfidante (50,02%), hanno avuto il dono di fare chiarezza sulla situazione politica cittadina.

L’atto non è stato ancora formalmente ufficializzato ma non ci dovrebbero essere sorprese dopo le parole del Sindaco che avrà comunque 20 giorni di tempo per provare ad attaccare i cocci delle forze a sostegno. Non dovesse riuscirci si passerà al Commissariamento prefettizio di Vernole in attesa della prima finestra utile per il voto.

De Carlo: “Una fine annunciata”

Non si è dimostrato certamente sorpreso dell’accaduto l’ex sindaco e capo dell’opposizione (Lista Punto e a Capo) Luca De Carlo che ha affidato ad un post su facebooh le sue valutazioni del momento, in attesa degli sviluppi futuri cittadini: “Nel consiglio comunale di ieri, così come nell’ultimo consiglio comunale, non avendo la maggioranza, il sindaco di Vernole ha annunciato e messo a verbale che nei prossimi giorni ufficializzerà le dimissioni. Si chiude così un periodo di 4 anni che ha visto questo territorio perdere tante occasioni di crescita, finanziamenti e sviluppo. Una fine annunciata dal primo giorno, perché quando una vittoria elettorale si basa solo su calcoli matematici e non su un’idea di crescita del territorio, non può produrre nulla di positivo. Attendiamo la comunicazione ufficiale che non può che essere la conferma di quanto dichiarato ufficialmente in Consiglio Comunale. Ora il Comune di Vernole e i suoi cittadini sono pronti e determinati a voltare pagina, per riprendere ad inseguire i sogni che meritano”.