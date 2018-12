“Non si possono porre limiti con l’attuale legge” le parole del Prefetto al vertice sulla questione ‘cannabis in vendita’

Oggi era il giorno del vertice in Prefettura utile a fare il punto, oltre alla questione spaccio e traffico di droga, sulla vendita della cosiddetta Cannabis light.

All’incontro hanno preso parte il Procuratore della Repubblica, Leonardo Leone De Castris, e il procuratore presso il tribunale dei Minori, Maria Cristina Rizzo.

Sotto esame l’attività di prevenzione e contrsasto dello spaccio di sostanze stupefacenti secondo le direttive del Ministero dell’Interno del 20 e 30 novembre scorso.

Erano presenti anche i dirigenti dell’Ufficio scolastico territoriale Vincenzo Melilli, rappresentanti di Asl e 118, il sidaco di Lecce e il presidente della Provincia di Lecce, poiché componenti del Comitato di tutela della salute e sicurezza pubblica.

Sotto la lente i distributori automatici per la commercializzazione della canapa a basso tenmore di THC in prossimità di alcuni istituti scolastici .

È stato approfondito il testo normativo e la questione relativa al fenomeno della distribuzione che si è sviluppato all’entrata in vigore della Legge 242/2016.

La legge attualmente ammette la vendita libera della pianta di canapa sempre che si tratti di prodotto lavorato. Quindi, si consente la produzione di Canapa con principio attivo di THC che non vada olre lo 0,6% e la commercializzazione di prodotti che non arrivino allo 0.2%.

Il vuoto normativo risulta evidente, tanto quanto ciò che gira intorno alla questione: un mercato non indifferente che porta a numeri occupazionali di rispetto. Perché si sa che le proprietà terapeutiche della Cannabis sono riconosciute da tempo.

Da qui il Prefetto, Maria Teresa Cucinotta, ha tenuto a precisare che allo stato dei fatti non si può porre limitazioni alla vendita.

Anche per questo motivo le risultanze del dibattito arriveranno anche sulla scrivania del Presidente della Regione Puglia e del Ministro alla Salute, perchè le Alte Istituzioni vengano coinvolte tutte al fine di fare chiarezza.

Preoccupante il traffico di droga dall’Albania

Sul fenomeno del traffico di droga è intervenuto il procuratore Capo De Castris che, come ha già avuto modo di ribadire in più di un’occasione, preoccupa per le ingenti quantità di stupefacenti che arrivano dalla sponda orientale del Mediterraneo , ovvero dall’Albania. Tutte le Forze dell’Ordine sono concentrate sul controllo delle coste e sui fenomeni che si producono sul territorio.

Soddisfatta l’azienda che rivende prodotti a base di cannabis

Da qui massima soddisfazione è espressa dall’azienda e dai marchi nazionali rappresentati in esclusiva per il Salento rispetto alle parole di chiarezza ed equilibrio pronunciate dal Prefetto di Lecce.

“Chi opera – scrivono – nella legalità non deve temere controlli appurati, campionamenti, analisi verificate e puntuali, in un quadro normativo in cui spetta alle istituzioni nazionali ed europee il compito eventuale di cambiare le leggi dello Stato in cui si muovono gli operatori. Chi opera nella legalità e con marchi nazionali con una lunghissima filiera di controlli deve anzi sperare che l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura colpisca senza pietà gli improvvisati del settore o chi si comporta in maniera illecita o commercializzando prodotti fuori dalla normativa”.

“E’ evidente che esistono uomini dello Stato preparati come il Prefetto di Lecce e come il Sindaco Salvemini e l’Assessore Foresio che si sono approcciati alla vicenda con rigore e a tutela di tutti i cittadini e delle imprese del territorio. Di tutti e non di una parte” concludono.