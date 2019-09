‘Emiliano ha distrutto la sanità pugliese’, Trevisi (M5S) segnala gravi carenze all’ospedale di Scorrano

Se a livello nazionale grillini e democratici provano ad andare d’accordo in tutti i modi, a livello regionale – almeno in Puglia – la situazione è ben diversa. E quando poi si tocca il settore della sanità le distanze e le differenze siderali emergono in tutta la loro evidenza.

È un comunicato al calor bianco quello del consigliere regionale pentastellato Tony Trevisi che certamente arriverà alle orecchie se non sulla scrivania del Presidente Michele Emiliano che ancora conserva la delega alla sanità.

Oggetto degli attacchi di Trevisi sono le condizioni in cui versa l’ospedale “Veris Delli Ponti” di Scorrano.

Il problema della sterilizzazione delle strumentazioni

Si pensi che in questa struttura esiste da mesi il problema della sterilizzazione della strumentazione per la sala operatoria che, a causa di un guasto all’autoclave, non viene più fatta nell’ospedale di Scorrano, bensì a Poggiardo e Casarano. Ciò evidentemente crea problemi per gli interventi d’urgenza con il conseguente allungamento dei tempi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Per non parlare poi del Pronto Soccorso, dove manca un locale che separi l’ingresso dalla sala d’attesa poiché, ironia della sorte, pare che siano state sbagliate le misure per l’apertura delle porte tanto che si sarebbero fatti male anche alcuni operatori del 118.

Andrebbe con urgenza costruito anche un locale accanto al parcheggio delle ambulanze necessario per la sanificazione e decontaminazione dei mezzi al fine di garantire la sicurezza di utenti e operatori, un locale in cui ci sia anche lo spazio per un deposito delle bombole d’ossigeno.

Trevisi: ‘Personale carente’

“Sono venuto personalmente all’ospedale di Scorrano in seguito alle numerose segnalazioni di due infermieri, Giuseppe Scotellaro e Ivano Marulli. Tanti i problemi della struttura – dichiara il consigliere cinquestelle – a cui si aggiunge la gravissima carenza di personale sanitario, per cui gli infermieri sono chiamati a svolgere mansioni che invece spetterebbero agli Operatori Socio Sanitari e non dovrebbero svolgere. Tra queste accompagnare i pazienti a fare esami o in sala operatoria per gli interventi, lasciando scoperti i reparti e mettendo anche a rischio la sicurezza dei pazienti in caso di emergenza. Negli ospedali è fondamentale la logistica, in modo che si raggiunga la qualità, l’economicità e l’efficienza delle prestazioni. E purtroppo da quanto ho potuto constatare di persona qui la logistica è totalmente assente. Mancano anche i caposala, e quelli attuali sono tutti facenti funzione. Per questo mi preme ancora di più ringraziare tutti gli operatori per l’immane lavoro che svolgono ogni giorno. Purtroppo la carenza di OSS e il conseguente demansionamento degli infermieri è una costante di quasi tutti gli ospedali”.

Per queste ragioni Trevisi incontrerà nei prossimi giorni il direttore delle Asl di Lecce Rodolfo Rollo a cui parlerà della situazione di Scorrano e delle altre strutture visitate in questi mesi.