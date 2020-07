Vittoria Mele nominata Coordinatrice di Puglia Popolare a Merine

“Ringrazio il Movimento di Puglia Popolare che ha pensato di investire su di me, ed in particolare il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei, vera anima popolare del movimento. Il mio primo impegno sarà proprio quello di sostenere l’amico Luigi come candidato al Consiglio Regionale nella lista di Italia in Comune, come nostro autorevole e competente rappresentante. Intendo l’impegno politico come servizio alla comunità e per questo mi spenderò quotidianamente”, sono queste le prime dichiarazione di Vittoria Mele, nominata Coordinatrice di Merine di Puglia Popolare.

La federazione tra Movimento Popolare Leccese e Puglia Popolare, quindi, ha portato nuova linfa nel Movimento civico di comune ispirazione.

“Con la nomina di Vittoria Mele a Coordinatrice di Merine – fanno sapere dal sodalizio – Puglia Popolare si struttura nell’hinterland leccese con una presenza femminile di qualità. L’esperienza come vice Presidente Cittadina di Movimento Popolare Leccese nel capoluogo e la passione sua politica, danno nuova energia a Puglia Popolare. A lei vanno gli auguri di buon lavoro da parte del Coordinamento Provinciale di cui farà parte come membro di diritto nella Commissione pari opportunità”.

(Da sin. Luigi Mazzei, Vittoria Mele)