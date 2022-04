Voce Nazionale diventa partito politico. Lunedì 4 aprile la costituzione

Mentre molti partiti si presentano all’opinione pubblica come ‘semplici’ associazioni al fine di evitare gli strali dell’antipolitica, Voce Nazionale va in controtendenza e da semplice associazione si costituisce in partito politico nazionale. L’evento si terrà domani, lunedì 4 aprile 2022, alle ore 18.00, nella sede convegni dei Giardini di Atena a Merine di Lizzanello.

A darne notizia in un comunicato stampa Claudio Puglielli, Presidente Nazionale del partito, Mario Spagnolo, Vice Presidente Nazionale e referente provinciale, Cinzia Carlà, segretario amministrativo e Stefano Trofo, tesoriere.

Il partito, le cui sedi operative sono a Lecce e a Milano, ha l’ambizione di presentarsi con il proprio simbolo su tutto il territorio nazionale alla luce dei molteplici contatti stretti nei mesi scorsi di fervente ma silente attività politica.

“Voce Nazionale – si legge nella nota giunta nelle redazioni giornalistiche – si posiziona nel panorama politico italiano come forza politica indipendente, orientata esclusivamente verso i cittadini, con l’unico intento di ascoltarne i problemi, le esigenze e le necessità al fine di darne rappresentanza istituzionale orientando la propria azione. Il partito nasce per mettere al centro ‘l’azione politica’ nel rispetto dei propri valori etici e sociali fondativi”.

La costituzione in partito politico sarà trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina di Voce Nazionale.