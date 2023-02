Lecce, approvata all’unanimità l’istituzione della X Commissione “Pari Opportunità”

Nella seduta dell’ultimo Consiglio comunale, l’assise ha votato all’unanimità l’istituzione della X commissione consiliare permanente denominata “Pari Opportunità, Politiche di genere, disabilità per l’affermazione dei diritti universali e non discriminazione ”, in coerenza con l’articolo 21 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e con l’art. 3 dello Statuto comunale che recita: “Il Comune di Lecce opera per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi e per garantire effettive condizioni di pari opportunità”.

La proposta, avanzata in commissione Statuto dai consiglieri di maggioranza Paola Povero e Marco Giannotta con la fattiva collaborazione del presidente Cosimo Murri Dello Diago, è stata discussa e condivisa da tutti i consiglieri e dall’Amministrazione comunale.

Contestualmente all’istituzione della X commissione permanente, è stata approvata anche la modifica dell’art. 69 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale che individua le commissioni consiliari permanenti, inserendo la decima “Pari Opportunità, emarginazione e migrazione” e modificando anche la delibera di Consiglio comunale n. 15 dell’ 11 settembre 2019 relativa alla “Nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle Commissioni di Controllo e Garanzia ai sensi dei vigenti artt. 69, 70 e 71 del Regolamento del Consiglio Comunale. i.e.” facendo slittare la numerazione delle commissioni permanenti di controllo e garanzia in questo modo: XI Commissione per il controllo della gestione e degli strumenti di programmazione previsti nello Statuto e XII Commissione per il controllo della conformità degli atti allo Statuto ed ai regolamenti e della attuazione di questi ultimi.

Dopo gli adempimenti amministrativi e l’indicazione da parte dei gruppi consiliari dei componenti della nuova commissione, durante la prima seduta, sarà eletto il presidente e potranno cominciare a tutti gli effetti i lavori.