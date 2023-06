Zone a traffico limitato a Lecce, la richiesta dell’opposizione: “Sia prorogato di 30 minuti l’orario di uscita”

30 minuti di tolleranza oltre l’orario di chiusura stabilito nelle zone a traffico limitato di Lecce, è questa la richiesta che, nella giornata di ieri, nel corso della riunione della Commissione Traffico di “Palazzo Carafa” – durante la quale si è discusso circa l’attivazione di nuove telecamere per i varchi, funzionanti in uscita – hanno fatto i consiglieri di minoranza Roberto Giordano Anguilla, Capogruppo di Fratelli d’Italia e Gianmaria Greco, Capogruppo di Prima Lecce-Andare Oltre.

“Già da tempo avevamo richiesto al Governo di concedere 30 minuti di tolleranza ma, come sempre, senza sortire alcun effetto”, hanno chiosato in una nota i due consiglieri.

“Con questa manovra accadrà banalmente che chi regolarmente accederà in orario nel centro storico e per via di un contrattempo anche indipendente dalla propria volontà (un sinistro, fila alla cassa, traffico ecc) dovesse rimanere oltre le 19.00 e varcare l’uscita un secondo dopo, alle 19.01, sarà multato.

Non è giusto !

È l’ennesimo modo con cui la maggioranza di Salvemini vuole vessare i leccesi.

È giunto il momento di dire basta.

Concedere 30 minuti in più in uscita – concludono – non aumenterà di certo il traffico veicolare e consentirà ai commercianti, di riflesso, di non vedersi danneggiati. Infatti, intimoriti dalla possibilità di verbali, molti cittadini desisteranno all’idea di fare acquisti in centro.

Le scelte di questo governo rischiano di essere un’emorragia senza fine per i leccesi”.