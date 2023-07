Calciomercato, il Lecce chiede all’Inter Oristanio e Fabbian

Entra nel vivo il calciomercato dei giallorossi. Sarà un Lecce quello della stagione 2023-2024 che, nell’ottica di Pantaleo Corvino e Saverio Sticchi Damiani, dovrà alternare esperienza e tanta tanta gioventù. Il nuovo tecnico Roberto D’Aversa, del resto il curriculum lo conferma, non ha mai avuto paura a lanciare nella mischia i nuovi talenti che, ovviamente, sul rettangolo verde di gioco devono essere guidati dai calciatori d’esperienza, in grado di tenere la bussola dritta quando le fasi della partita o della stagione si complicano.

Il direttore sportivo Stefano Trinchera è poco consono alla parola ma dai rumori che filtrano da via Colonnello Costadura sembra che stia per nascere una corsia preferenziale tra i giallorossi e l’Inter di Beppe Marotta. Due le stelline che i giallorossi chiederanno ai neroazzurri per valorizzarle e lanciarle nel calcio che conta: Gaetano Pio Oristanio e Giovanni Fabbian. Il primo, classe 2002, trequartista mancino di talento, scartato nel recente Europeo Under 21 dal poco convincente tecnico federale Nicolato, dopo aver vinto tanto con la Primavera interista, è reduce da due anni di prestito al Volendam in Olanda, conquistando prima una promozione in Eredivise e poi mettendosi in mostra lo scorso anno nella massima serie orange. Adesso è tornato alla base per provare a confermarsi in Italia.

Giovanni Fabbian, classe 2003, un fisico da gladiatore, ha ben figurato nella mediana della Reggina di Pippo Inzaghi, segnando un cospicuo numero di marcature grazie ai suoi inserimenti che lo hanno portato ad essere segnalato sui taccuini di molti direttori sportivi della massima serie.

Voci si rincorrono anche su una vecchia fiamma di Corvino, lanis Hagi, figlio di Gheorghe, il ‘Maradona di Romania‘, 25 anni, un passato di poco rilievo nella Fiorentina e poi finalmente sbocciato prima in Belgio con il Gent e quindi in Scozia con il Rangers Glasgow. Un rientro in Italia per il giovane rumeno significherebbe poter dare una sterzata alla sua carriera che si era un po’ arenata.