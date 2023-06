“Inzaghi Filippo, avanti!”, inizia il casting degli allenatori del Lecce per il dopo Baroni

Iniziano le grandi manovre per la scelta del nuovo allenatore del Lecce per la stagione 2023-2024. L’appuntamento dei prossimi giorni tra Mister Marco Baroni da un lato del tavolo e Saverio Sticchi Damiani insieme a Pantaleo Corvino dall’altro dovrebbe sancire certamente la fine del rapporto tra il tecnico toscano e la società. Un sodalizio durato due anni che ha portato ad una promozione storica dalla Serie B alla A e ad una salvezza eccezionale raggiunta con una domenica d’anticipo in quel di Monza. Peccato continuare, con il rischio di rovinare un rapporto bello; è tempo di cercare una nuova guida e di augurare a Baroni, professionista esemplare, le fortune che merita altrove. Una vecchia volpe come il direttore generale dei salentini avrà certamente iniziato il casting per il nuovo corso e altrettanto certamente i nomi fatti circolare in questi giorni (D’Aversa e Nunziata) dovrebbero essere uno strumento di distrazione di massa. Corvino, al solito, lavora a fari spenti nella notte del mercato, al fine di evitare fastidiose intrusioni della concorrenza, per presentarsi poi con la sorpresona…

Galeotta una fotografia, però. Perché il diavolo ci mette sempre lo zampino. Fresco di festeggiamenti in quel di Sassuolo per la vittoria del Campionato Primavera con il Lecce, Corvino è stato beccato in aeroporto insieme a Filippo Inzaghi, attuale allenatore della Reggina reduce dalla sconfitta al primo turno dei play off (partiti subito in quarta in campionato, i calabresi sono crollati alla distanza dovendo subire anche penalizzazioni per questioni societarie).

Incontro casuale? Il tecnico piacentino stava raggiungendo la famiglia già in Salento per le vacanze? Beccati prima di sedersi ad un tavolo a parlare di calcio? Chissà…lo sapremo nelle prossime ore. Di certo Inzaghi è il profilo che potrebbe piacere al Lecce. Una grande cultura del lavoro, uno staff al suo fianco preparato e competente, conoscenza del mondo dei giovani, voglia di riscatto dopo stagioni altalenanti. Già, perché mentre da calciatore, Pippo era sempre al posto giusto al momento giusto, è sembrato che in panchina (sia al Milan che al Venezia, al Bologna, al Benevento e alla Reggina) non sempre abbia fatto le scelte più giuste. Il casting del Lecce è iniziato e non ci resta che attendere le scelte di Via Colonnello Costadura.