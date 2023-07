“Grande atteggiamento in ogni singolo allenamento”, mister D’Aversa parla dopo l’amichevole con il Postal

“La finalità dell’amichevole di oggi era quella di smaltire i primi giorni di lavoro e devo dire che l’interpretazione della gara, anche se con un avversario dal livello piuttosto basso, sta a dimostrare l’atteggiamento che i ragazzi hanno anche durante ogni singolo allenamento”, con queste parole mister Roberto D’Aversa ha commentato l’amichevole vinta dal Lecce per 15-1 contro l’U.S. Postal.

“Credo che ogni allenatore debba lavorare con il materiale che ha a disposizione e interpretare. Lo stesso sistema di gioco può essere interpretato a seconda delle gare che si giocano. Oggi avevamo programmato il minutaggio per ogni singolo calciatore e ho fatto giocare i ragazzi della Primavera. Strefezza ha avuto un piccolo infortunio e mi auguro che non si tratti di qualcosa di grave. Dei giovani che sono scesi in campo, ci sono profili importanti, ma pendo che responsabilizzarli più del dovuto non sia opportuno, né per loro che devono avere un margine di crescita, che per noi per non illudere. Ma devo dire che per come lavorano, lo fanno molto bene e si vede ben allenato, ben organizzati e sono ragazzi educati e predisposti al lavoro, che è molto importante.

Il nuovo acquisto Rafia l’ho visto spesso perché l’anno scorso ha giocato a Pescara ed essendo a casa ho visto tanti allenamenti e tante partite. È un calciatore di qualità, che ha fatto un ottimo Campionato e per poco non ha vinto il torneo, però, ha sicuramente di resistenza, pur essendo un giocatore tecnico. Nel corso delle gare macina molti chilometri e ciò vuol dire che è anche predisposto alla fase difensiva e in Serie A bisogna essere completi. È chiaro che poi la categoria è diversa e aspettiamo per dare un giudizio definitivo, ma sicuramente, ripeto, la qualità non gli manca”.