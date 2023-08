Si dimette il c.t. dell’Italia, Roberto Mancini. Antonio Conte in pole per sostituirlo

Non è uno scherzo dell’antivigilia di Ferragosto. È proprio vero. Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, si è dimesso. E subito è partito il toto-nomi per la sostituzione. In pole? Il salentino Antonio Conte, reduce da una esperienza negativa con il Tottenham e desideroso di una rivincita.

Un vero fulmine a ciel sereno quello che ha scosso oggi il mondo del calcio. Roberto Mancini sbatte la porta e se ne va in piena qualificazione per i prossimi Europei. I rumors parlano di dissidi con la Federazione per i futuri ruoli di Buffon e Bonucci nel suo staff, chissà… Dal 2018 al 2023, il Mancio vanta una bellissima vittoria agli Europei d’Inghilterra e un’amara eliminazione ai Mondiali per il Qatar.

Chi gli subentrerà? Tanti i nomi che stanno circolando, ma in prima fila c’è il leccese Antonio Conte che già aveva ben figurato sulla panchina azzurra prima di andare al Chelsea e vincere la Premier League.