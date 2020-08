“Antonio Toma, un grande. Sarà una risorsa per voi”: il Presidente Saverio Sticchi Damiani incontra la squadra del Gallipoli Calcio

Il Presidente dell’U.S. Lecce Saverio Sticchi Damiani, ospite della presidente Paola Vella, ha incontrato la squadra gallipolina allo stadio Antonio Bianco al termine di una sessione di allenamento.

Un saluto d’incoraggiamento ai giovani calciatori del club giallorosso, allenati in questa stagione dal mister Antonio Toma.

“Gallipoli è un po’ la mia città d’adozione e sono stato felice di accogliere l’invito della presidente Vella” ha esordito il presidente Sticchi Damiani e rivolgendosi ai giocatori ha aggiunto “Antonio Toma è un grande allenatore ed è una risorsa per voi. Toma è uno che può insegnare il calcio in serie B e in serie A. Dovete essere grati alla vostra società se potete essere allenati da un allenatore del suo livello.”

Ottimi i rapporti tra i due Club giallorossi, accomunati anche dai colori sociali. Lo ha ribadito il presidente Sticchi Damiani rivolgendosi ai calciatori “Il nostro team – ha sottolineato – terrà d’occhio la vostra squadra, molto più di altre. Questo deve spingervi ad allenarvi con impegno e a dare sempre il massimo”.

Paola Vella ha sottolineato la profonda amicizia che la lega al Presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani: “Una visita che ci riempie d’orgoglio vista la passione e l’impegno che ci stiamo mettendo per far tornare grande il Gallipoli Calcio. La stessa passione che ha spinto la dirigenza del Lecce a investire sul nostro territorio portando la squadra ai massimi livelli”.

Antonio Toma, un mister fuoriclasse

I dirigenti del Gallipoli Football hanno affidato ad Antonio Toma e al direttore sportivo Franco Elia la giovanissima ma altrettanto agguerrita compagine ionica.

Mister Toma ha un curriculum di tutto rispetto con un’esperienza pluriennale nel calcio che conta. Prima di raccontare la sua esperienza come allenatore in seconda di Antonio Conte sia in Serie B con il Bari sia in Serie A con l’Atalanta e Lecce e poi con la Beretti con la quale ha ottenuto un record storico, ricordiamo le sue strepitose performance come calciatore. Qualche anno fa Marca, uno dei più autorevoli quotidiani sportivi spagnoli, stilò una classifica dei gol più belli della storia del calcio e al primo posto a sorpresa scelse di premiare una rete segnata nel 1991 da Antonio Toma che nel match Agropoli-Matino segnò una rete da manuale.

Un fuoriclasse, indubbiamente. Come calciatore e come allenatore. Nell’arco della sua carriera da allenatore, iniziata nel 1999, ha vinto ben 9 campionati.

Lo scorso anno ha allenato il Klubi Futbollistik Vushtrria di Vucitrn, un Club che milita in serie A. Insomma, Toma è un allenatore di grande esperienza e abituato a vincere.

Ha scelto, però, malgrado le numerose offerte, di tornare ad allenare in Salento. Lui, persona solare e personalità brillante, aveva bisogno del sole e della magia della nostra terra.

Gli allenamenti alla Antica Riserva dei Daini a Maglie

E di angoli magici il Salento ne è pieno. Come ad esempio l’Antica Riserva dei Daini a Maglie. È qui che mister Toma e il direttore sportivo Franco Elia hanno portato i ragazzi ad allenarsi.

Il “bosco incantato di Anna” è diventato il luogo ideale per allenarsi al riparo del grande caldo.

Leccenews24 ha incontrato nei giorni scorsi, mister Toma e il direttore sportivo del Gallipoli Football, Franco Elia. Entrambi hanno tenuto a ringraziare Anna ed Emanuele Di Nanni per l’ospitalità.

Scegliere la magia di questo bosco è stata una scelta vincente e i ragazzi hanno ripreso ad allenarsi nel migliore dei modi.

Franco Elia è fiducioso. Prima che bravi atleti, questa squadra è fatta di belle persone, precisa il direttore Elia che aggiunge: “Come ho avuto modo già di dire, io scelgo sempre prima l’uomo e poi il giocatore”.

Anche mister Toma che a Maglie è di casa, è entusiasta di questa esperienza all’ombra del bosco incantato di Anna.

“Sono felicissimo di aver iniziato gli allenamenti della mia squadra in questo posto speciale. L’energia che abbiamo respirato qui, sarà la nostra marcia in più. Sono anche felicissimo di tornare a Gallipoli, una città che amo. Stiamo lavorando tutti con molto impegno perché vogliamo dare il massimo ai nostri tifosi. Auspico che passi presto l’incubo che la pandemia ci sta facendo vivere e spero di vedere nuovamente gli spalti pieni di sostenitori. Voglio ricordare che a Gallipoli, come nel resto del Salento, ci sono ragazze bellissime: ecco, il Gallipoli ha una tifoseria femminile come forse nessun’altra squadra e il mio desiderio è di dare il massimo proprio a tutti coloro che credono in noi”.