Baroni è il quarto allenatore nella storia del Lecce a firmare l’accoppiata promozione e salvezza in A

I risultati parlano, quando una squadra sale in serie A e da neopromossa si salva, ottiene il massimo dello score in palio. E allora Marco Baroni, che la promozione l’ha fatta andando addirittura a vincere il campionato cadetto, è destinato a rimanere per sempre negli annales. Lui che di promozioni e salvezze con il Lecce se ne intendeva già da giocatore negli anni 80, con la squadra allenata dal mitico Carlo Mazzone.

Solo Mazzone, Delio Rossi e Gigi De Canio sono riusciti a compiere l’impresa, quell’impresa mancata di un soffio da Fabio Liverani che comunque aveva ottenuto una doppia promozione dalla C alla A.

Nel Calcio non contano solo i risultati, ma i risultati certamente contano, e allora Marco Baroni resta un ottimo affare, oltre che un esempio di stile e di comportamento.

Grazie Mister, Lecce e il Salento applaudono.