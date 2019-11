Basket, seconda sconfitta consecutiva per la Fortitudo Lecce. A Taranto la Domiti si impone per 82-73

Non riesce ad uscire da questo momento buio in termini di risultati la Fortitudo Basket Lecce che, dopo lo scivolone in casa contro l’attuale capolista Atletica Putignano, non fa di meglio nella trasferta di Taranto.

La squadra di Coach Riccardo Rucco sbaglia l’approccio alla gara ancora una volta e si trova a dover rincorrere gli avversari come spesso è accaduto in altre partite. Grande reazione nel secondo quarto dove i leccesi stringono le maglie in difesa e lasciano realizzare appena 6 punti ai padroni di casa. Si va alla pausa lunga sul punteggio di 35-34 in favore dei tarantini.

Nella ripresa, però, la Fortitudo concede troppi spazi e viene punita ripetutamente dalla Domiti che ne approfitta e nel terzo e nell’ultimo quarto amministra e controlla il vantaggio acquisito nonostante Todisco e compagni cerchino in tutti i modi di recuperare la partita.

Ora ad attendere i ragazzi di coach Rucco, ancora fermi a 2 punti in classifica, il derby a Carmiano contro la squadra allenata da coach Campanile che, al momento dopo 3 giornate disputate, risulta essere l’unica squadra imbattuta del girone ed autentica rivelazione del campionato, trattandosi di una neopromossa. Palla a due quindi ore 20,30 al Pala “Giovanni Paolo II” per questa avvincente sfida tutta salentina.

Tabellini:

(29-19; 6-15; 20-16; 27-23)

Domiti La Pinta Taranto 82

Fortitudo Basket Lecce 73

Guido 5

Lozito 3

Todisco 30

Donno,

Gismondi 2

Massari 9

De Vergori 12

De filippi 6

Fusco 3

Rutigliano 3.