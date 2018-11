Basket maschile, esordio casalingo da urlo per la Fortitudo Pixel Lecce

Arriva una prima storica vittoria nel campionato di Promozione Regionale di basket maschile per la Fortitudo Pixel Lecce. Con una grande prestazione i ragazzi di coach Zarcone hanno battuto tra le mura amiche, con il punteggio di 69-66, il Carovigno Basket, una delle squadre candidate alla vittoria finale del torneo.

La gara svoltasi presso un Tensostatico Coni gremito come non mai, grazie anche alla presenza dei tanti supporters della squadra ospite, ha evidenziato sin dai primi minuti un grande equilibrio e tanta voglia di fare da parte di entrambi le compagini.

La prima frazione di gioco termina, infatti, 14-13 in favore della Fortitudo soprattutto grazie alle triple di un infuocato De Vergori. Il secondo quarto è ancora più intenso, ma le due squadre non mollano un centimetro e chiudono in perfetta parità 33-33.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia e Carovigno cerca l’allungo, ma tra le fila dei padroni di casa c’è un super Cappellari che vola a rimbalzo, strappa palloni agli avversari e va a segnare.

Nonostante il cambio di campo per via dell’acqua all’interno del tendone, le squadre non si scompongono e mantengono i ritmi alti, termina così il terzo quarto con gli ospiti in vantaggio di un solo punto, 51-52.

L’ultimo quarto è un susseguirsi di emozioni e la partita continua ad essere punto a punto. Cruciale la tripla di Gismondi che riporta in vantaggio la Fortitudo a pochi minuti dal termine sul 62-60: da lì in avanti un Lozito glaciale dalla lunetta e una serie di tiri liberi messi a segno nei secondi finali regalano la vittoria ai biancoblu di Lecce.

Grande soddisfazione per la squadra leccese che, grazie anche alla regia dei due play Donno e Smiles, i rimbalzi sotto le plance di capitan Rampino e Palamà, le scorribande di Guido e l’energia di Massari, ha cercato la vittoria sino alla fine, dimostrando grande spirito di gruppo, grinta, cuore e tenacia.

I tabellini e alcuni scatti del match

Fortitudo Lecce

Guido 5, Lozito 7, Smiles 8, Donno 5, Gismondi 5, Massari 11, Rampino (Cap), De Vergori 9, Palamà 2, Cappellari 17. Coach: Zarcone

Carovigno Basket

Zito 5, De Leonardis I. 11, Turchiarulo 1, De Leonardis A. 6, De Leo 6, Travaglini 4, Tamborrino 5, Specchia 6, Monna (Cap) 12, Marra, Di Pietrangelo 16. Coach: Grasso