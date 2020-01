Basket, Fortitudo Lecce inarrestabile. Batte Martina Franca e vola al sesto posto in Promozione

Fortitudo Lecce inarrestabile: terza vittoria consecutiva e sesto posto agganciatoQuello che fino a poche settimane fa sembrava un’impresa, oggi è realtà. Il team leccese infatti conferma il suo ottimo momento di forma e sconfigge anche l’arcigna Amatori Martina Franca per 66-56 inanellando così la terza vittoria nelle ultime tre partite disputate e raggiungendo così la zona playoff al sesto posto.

Pronti e via la partita si mette subito sul binario giusto con capitan Donno (6) che piazza due triple consecutive, Massari (8) e De Filippi (17) che fanno la voce grossa nell’area avversaria. Il primo quarto va in archivio col parziale di 20-13 in favore di una pimpante Fortitudo Lecce.

Nel secondo quarto subito la reazione di Martina Franca che con il solito Valzani (21) prova a rimettere la partita in parità. Si va negli spogliatoi con la Fortitudo in vantaggio solo di due punti (32-30) per via della rimonta ospite.

Nella ripresa, al terzo quarto, approccia ancora una volta alla grande la squadra di Coach Rucco. Chiunque entri in campo, anche dalla panchina, porta freschezza e concretezza sul parquet. Altro contro parziale in favore della Fortitudo che va sul +12 e concede solo 7 punti agli ospiti grazie ad un’ottima fase difensiva e a canestri importanti di Cappellari (11) e Fusco(9).

Nell’ultimo quarto Martina Franca tenta disperatamente la rimonta ma i padroni di casa gestiscono e controllano il loro vantaggio con sicurezza e concentrazione fino all’ultimo secondo. Il tabellone luminoso alla fine decreta il punteggio finale di 66-56.

Vanno a segno tutti per la Fortitudo Lecce e questo testimonia il fatto che sia stata una vittoria ottenuta da vera squadra ma che ci sono comunque margini di miglioramento. Adesso appuntamento a Domenica 26 gennaio ore 20.30 ancora in casa, al Palaventura, per un altro scontro diretto: la prima partita del girone di ritorno contro Cisternino, per continuare il sogno playoff.

Tabellini del match:

(20-13; 12-17; 17-7; 17-19)

Fortitudo Lecce 66

Guido 2, Lozito 1, Todisco 6, Foscarini 4, Donno 6, Massari 8, De Vergori 2, De Filippi 17, Fusco 9, Cappellari 11; All. Rucco

Amatori Martina Franca 56

Agrusta A. 7, Mastrovito 8, Palmisano , Buzukja 10, Massafra 8, Agrusta M. 2,La Fornara, Valzani 21,Callanno, Buonfrate.

Classifica

Carmiano 16, Atletica Putignano 12, Castellaneta 12, Martina Franca 12, Fortitudo Lecce 8, Conversano 8, Taranto 8, Cisternino 8, Massafra 4, Ceglie 0.