Basket, per la Fortitudo Lecce è l’ora della verità. Al PalaVentura arriva lo Young Basket Massafra

Sarà uno scontro fondamentale per la salvezza nella Promozione Maschile – Girone B quello che andrà in scena domenica 8 dicembre al Pala Ventura di Piazza Palio a Lecce, ore 18.00, tra la Fortitudo Lecce di Coach Rucco e lo Young Basket Massafra. Una classifica che langue e il bisogno di fare punti per togliersi dalle parti basse della graduatoria e mettere un po’ di entusiasmo in cascina che serve sempre per preparare i turni successivi durante la settimana.

Il periodo no della squadra leccese si è materializzato ancora una volta nello scorso fine settimana con la terza sconfitta consecutiva in quel di Carmiano, che ha sancito lo splendido stato di forma della New Basket che portandosi a casa il derby ha spiccato il volo. I rossoblu di Coach Campanile si sono imposti nello scorso week-end col punteggio finale di 70 – 60 al pala “Giovanni Paolo II”.

Va detto anche, per onor di cronaca, che la partita è stata sempre in equilibrio con la squadra di Coach Riccardo Rucco che è restata aggrappata sempre al match, nonostante i tentativi di fuga dei padroni di casa trascinati in particolar modo da Manca e Spada. Fatale è stato il terzo quarto con il solito blackout dei leccesi che hanno staccato la spina al rientro dagli spogliatoi e si sono disuniti consentendo al Carmiano di approfittarne alla grande, spinto anche dal numeroso pubblico presente sugli spalti. A nulla è servito il forcing finale nel quarto tempo.

La Fortitudo Lecce ora è attesa da un vero e proprio crocevia della stagione contro i ragazzi della Young Basket Massafra ancora fermi a 0 in classifica e fanalino di coda del girone. Appuntamento al Palaventura domenica 8 dicembre ore 18.00 per uno scontro diretto in cui sarà obbligatorio vincere e dove diventerà necessario, se non fondamentale, anche il supporto del pubblico amico.

Questi i tabellini della scorsa sfida contro il Carmiano:

New Basket Carmiano 70: Spada 18, Manca 25, Stasi 2, Quarta (CAP) 6, Salamina 3, Benizio 11, Mazzotta 4, Trotta 1, Pesimena, Bisconti.

Fortitudo Lecce 60: Massari 2, Todisco 7, Guido 8, De Filippi 24, Fusco 16, De Vergori 3, Donno, Gismondi.

Risultati 6^ giornata: Carmiano 70-60 Lecce, Castellaneta 71-60 Martina Franca, Atletica Putignao 83-67 Ceglie, Taranto 80-74 Conversano, Massafra 66-74 Cisternino.

Ha riposato: Dinamo Putignano

Le sfide del Girone B: Dinamo Putignano-Castellaneta, Martina Franca-Carmiano, Lecce-Massafra, Conversano-Atletica Putignano, Cisternino-Taranto. Riposa: Ceglie

Classifica: Atletica Putignano 10, Carmiano 8*, Castellaneta *, Cisternino 6*, Conversano*, Taranto, Martina Franca, Lecce 2, Dinamo Putignano*, Ceglie, Massafra 0*. (* hanno riposato, Carmiano, Dinamo Putignano, Massafra e Martina Franca una partita in meno).