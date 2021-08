Pallacanestro ‘Andrea Pasca’ Nardò, sta per iniziare la storica stagione in A2. Il punto di coach Gandini

La prima storica stagione agonistica in Serie A2 è alle porte e la Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò serra le fila. Dopo aver definito nei giorni scorsi il nuovo assetto societario, è giunto ora il momento di lasciare spazio al sudore ed all’impegno.

Si è tenuta ieri sera, presso il Pala “Andrea Pasca” di via Giannone, la conferenza stampa di presentazione del nuovo “progetto” Pallacanestro Nardò durante il quale il coach Marco Gandini, il vice allenatore Daniele Quilici, il team manager e direttore sportivo Gianluca Quarta e il presidente Ivan Marra hanno esposto i programmi e gli obiettivi in vista della prossima stagione sportiva.

«Quando sono stato chiamato dal patron Fabrizio Durante per propormi la panchina di Nardò – ha esordito coach Gandini – ho sentito un grandissimo entusiasmo, un entusiasmo contagioso. A me piace pensare alla pallacanestro come un qualcosa che deve trasmettere emozioni e che deve dare gioia a chi viene a vederla. Partire con questo entusiasmo e con queste emozioni mi ha fatto venir voglia di accettare la sfida di allenare in Serie A2. L’obiettivo reale di questa stagione è quello di metterci sulla mappa e crearci un’identità nostra, andare partita per partita e vedere dove si è arrivati a fine stagione, cercando di fare al meglio le cose. In questo momento pensiamo alla salvezza, poi se ci sarà la possibilità di toglierci qualche soddisfazione siamo pronti a farlo».

Le parole del presidente Ivan Marra

Il duro lavoro estivo e gli sforzi compiuti dai dirigenti hanno permesso di allestire una formazione che non mancherà di dare soddisfazioni anche in quello che si presenta come un campionato duro e lungo.

«È un’emozione grandissima iniziare questa stagione in Serie A2 – ha dichiarato il presidente Ivan Marra – che fino a qualche tempo fa era qualcosa che non avrei mai immaginato. Spero di poter ricoprire questo ruolo nel miglior modo possibile stando vicino ai coach e alla squadra insieme a tutta la dirigenza che è stata presente sin dall’inizio in tutte le fasi, in tutte le scelte, in tutte le decisioni. Credo che siamo un gran bel gruppo e che possiamo fare delle ottime cose insieme».

La squadra è pronta a mettersi a disposizione di coach Marco Gandini e del preparatore atletico Vanni De Pasquale per il raduno fissato per venerdì 20 agosto. Per il Toro la nuova stagione comincerà ufficialmente il 12 settembre con la fase a gironi della Supercoppa mentre il debutto assoluto dei granata in Serie A2 avverrà sabato 2 ottobre con la trasferta capitolina contro Eurobasket Roma.

