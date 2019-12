Basket Serie B, Bpc Virtus Cassino – Frata Nardò: 63-77. Il Toro sempre sul pezzo con ‘super’ Coviello

Il dodicesimo turno del girone D di Serie B segna il ritorno ai due punti della Frata ‘Andrea Pasca’ Nardò. Al PalaVirtus impeccabile prestazione degli uomini di coach Quarta che, privi dell’acciaccato Zampolli, si impongono per 63-77 su Cassino, riscattando i due recenti ko nel derby di Ruvo e in casa contro la capolista Palestrina.

A inizio gara i primi sette punti portano la firma dei granata: Azzaro implacabile dalla lunetta più due bombe di Peroni, prima che i rossoblù si sblocchino con Rovere. Poi Peroni infila un’altra tripla e Nardò dopo metà primo quarto vola sul 2-11. Quando a referto si iscrivono anche Coviello e Burini, il Toro registra il +14. Con Fioravanti e Cecchetti, i padroni di casa del neo tecnico Fantozzi cercano di reagire: 13-22. I secondi 10′ si aprono con la bomba di Coviello. Entra Fiusco e realizza dall’area per il 15-31, prima del time-out chiamato da coach Fantozzi. Zhgenti e Callara accorciano per il -10, ma salgono in cattedra Bjelic e Visentin con schiacciata e stoppata. E il Toro allunga ancora: 25-43 all’intervallo.

Svoboda realizza tre punti in avvio della terza frazione, con Cecchetti e Fioravanti la Virtus Cassino risale sino al -13, poi la stoppata di Burini e il 2/2 dalla lunetta di Azzaro per l’impeto granata. Nardò mantiene la distanza di sicurezza dai ciociari. Cecchetti tiene a galla i rossoblù, ma Azzaro risponde colpo su colpo. Nardò perde il quarto (23-20) ma resta saldamente avanti: 48-63. Nell’ultimo quarto, quando Fioravanti fa centro dal tiro libero, i rossoblù tornano sul -10, Peroni realizza da tre ma poi si becca il tecnico a quasi 5′ dal termine. Ancora Fioravanti per il 2/2 che vale il -8, importante a questo punto l’apporto di Coviello in ambo le fasi. Il caldo pubblico di casa prova a suonare la carica, ma Nardò tiene duro e con esperienza chiude sul 63-77.

Due turni interni attendono la Frata Nardò (da valutare le modalità data la squalifica del Pala “Andrea Pasca” per tre turni in seguito ai provvedimenti disciplinari dopo il match interno contro Palestrina): il 15 dicembre gli uomini di coach Quarta ricevono Formia, il 22 ultima gara del 2019 contro Sant’Antimo.

Tabellino

BPC Virtus Cassino – Frata Nardò: 63-77 (13-22, 12-21, 16-13, 22-21)

BPC Virtus Cassino: Fioravanti 18 (2/3, 2/3), Cecchetti 17 (8/13, 0/0), Zhgenti 9 (3/5, 1/2), Manzo 6 (3/5, 0/1), Svoboda 5 (1/2, 0/5), Callara 4 (2/6, 0/1), Rovere 2 (1/1, 0/2), Puccioni 2 (1/1, 0/0), Lauria 0 (0/0, 0/0), Liburdi 0 (0/0, 0/0), Lasagni 0 (0/0, 0/0), Gambelli 0 (0/0, 0/0). Coach: Fantozzi

Frata Nardò: Coviello 20 (3/6, 1/6), Burini 15 (6/9, 1/4), Peroni 15 (0/1, 5/6), Bjelic 13 (0/0, 4/8), Azzaro 8 (1/1, 0/2), Visentin 4 (2/5, 0/0), Fiusco 2 (1/1, 0/2), Tyrtyshnyk 0 (0/1, 0/1), Mijatovic 0 (0/0, 0/0), Dall’Atti 0 (0/0, 0/0). Coach: Quarta.