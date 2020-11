Rieti ko, il Toro è in finale di Supercoppa contro la Vaporart Bernareggio

Implacabili gli uomini di coach Gianluca Quarta e Michele Battistini: 30 punti di scarto alla compagine reatina per conquistare la finale di Supercoppa, in programma oggi alle 15:15, contro la Vaporart Bernareggio.

Coviello inaugura la gara da tre punti, risponde Ndoja con l’aiuto del tabellone. Nardò due volte dall’arco con Petrucci, ma Ndoja non molla un colpo, realizzando tutti i 7 punti di Rieti. Dip da sotto, poi Burini schiacciato a terra per Petrucci: 7-13 e timeout per coach Righetti. Provenzani entra bene con 4 punti di fila, Bartolozzi stoppa e trova la retina dalla media: 11-22 a fine primo quarto.

Capitan Bjelic realizza da tre punti in apertura di secondo quarto, seguito da Petrucci. La Sebastiani tiene botta con Traini, obbligando coach Quarta alla sospensione. Cala la resa offensiva della Frata, ma ci pensa Dip a portare i suoi sul +14. Coviello macina punti, Nardò difende bene e allunga: 23-42 all’intervallo.

Arranca il Toro a inizio secondo tempo. Burini trova la soluzione vincente con la sinistra dopo due minuti senza successi. 6-0 di parziale per Rieti che approfitta della confusione in fase offensiva dei granata: timeout Quarta. Fontana impeccabile con cinque tiri liberi pesanti, poi lo scarico per Coviello che spara la bomba del +21. Quinto fallo per l’ex Drigo: 36-60 a fine terzo quarto.

Bjelic e Cena da due punti, poi uno scatenato Fontana da tre. A referto anche Tyrtyshnik e Jankovic in un ultimo quarto che è pura formalità dopo l’ampio margine accumulato nei 30 minuti precedenti. Sirena finale a Cento: 55-85 e Nardò in finale.

Prossimo incontro: il 15 novembre alle 15:15 a Cento (FE) contro Vaporart Bernareggio in occasione della finale di Supercoppa.

Tabellino

Real Sebastiani Rieti – Frata Nardò 55-85 (11-22, 12-20, 13-18, 19-25)

Real Sebastiani Rieti: Cena 15 (5/7, 1/3), Bottioni 10 (4/8, 0/3), Ndoja 9 (3/6, 1/6), Provenzani 9 (3/7, 1/4), Traini 6 (3/6, 0/3), Diomede 4 (0/2, 1/5), Drigo 2 (1/2, 0/1), Kader 0 (0/1, 0/1), Formighetti 0 (0/0, 0/0), Toffoli 0 (0/0, 0/0)

Frata Nardò: Coviello 14 (1/1, 2/4), Petrucci 11 (1/1, 3/8), Bjelic 11 (1/3, 2/4), Bartolozzi 11 (3/6, 1/1), Fontana 10 (0/2, 1/5), Tyrtyshnik 10 (0/2, 3/3), Dip 8 (4/6, 0/1), Burini 7 (2/3, 0/4), Jankovic 3 (0/1, 0/0), Osaboyen 0 (0/1, 0/3), Cepic 0 (0/1, 0/0), Cappelluti 0 (0/0, 0/1)