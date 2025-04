Vittorie di classe e numerosi podi, la ‘Motorsport Scorrano’  fa il bilancio dello scorso fine settimana

I piloti della scuderia Motorsport Scorrano nello scorso weekend hanno corso in diverse discipline e in diverse zone d’Italia, ottenendo vittorie di classe e prestigiosi podi.

A Monza hanno gareggiato: Pino Frascaro, gentlemen-driver svizzero di origini italiane nel Ferrari Challenge – Coppa Shell, ottenendo un buon piazzamento in gara 1 e il ritiro, per noie meccaniche, in gara due quando era in zona podio. Andrea D’amico, 15 anni di Taviano al debutto nella Formula X ha avuto un buon passo in gara 1. Ma in gara 2 ha dimostrato la sua stoffa di pilota portandosi avanti. Il duello con un pilota poco corretto (poi penalizzato dal Collegio Sportivo) lo ha costretto a non salire sul podio. Nella coppa Renault Twingo ha debuttato con il successo in gara 2 da parte di Gabriele Margarito di Taurisano (Lecce).

Ad Ugento , nella Coppa Italia Kart zona 6: Mattia Brogna di Montesardo ha disputato la gara con piccole noie al kart, ma nella finale ha saputo tenere il passo dei piloti internazionali che correranno il 12 aprile al Campionato italiano Kart; Mattia D’Urso di Ruffano ha dominato nella KZN ma una penalità di 5 secondi nella finale lo ha retrocesso in quarta posizione dal primo posto ottenuto; Matteo De Iaco di Ruffano in Kz Rookie ha disputato un ottimo weekend di gara ma nella finale si è fermato per noie meccaniche. Sempre in Kz Rookie c’è stata una prestazione maiuscola per Francesco Alemanni di Cutrofiano: nella gara 2 azzarda le gomme slick su pista leggermente bagnata e sbaraglia la concorrenza.

Invece, nel prossimo weekend, dal 5 al 6 aprile, si svolgerà nel sud Salento il 30° Rally Città di Casarano. Al via ci saranno 10 equipaggi targati Scuderia Motorsport Scorrano: tutti pronti a dare spettacolo per ottenere il successo di classe con vetture al top: Mauro Santantonio e Cosimo Cataldi su Peugeot 208 classe R5; Francesco Giangreco e Rocco Leone su Peugeot 208 classe Rally4; Pino Frascaro e Ivan Margiotta su Peugeot 208 classe Rally4 – Over 55; Luigi Rainò e Daniel Passaseo su Renault Clio classe Rally 5; Francesco Casto e Luca Margarito su Peugeot 106 Kit classe K10; Luca Sarcinella e Nicolò Sarcinella su Peugeot 106 Kit classe K10; Donato Vitali e Salvatore De Luca su Peugeot 106 GTI classe A6 ; Antonio Santo e William Cavalera su Peugeot 208 classe R2; Ivan Falcone ed Emiliana De Marco su Peugeot 106 gti classe N2 -Under 25, Pierpaolo Raho e Angela Moffa su Peugeot 106 gti classe N2 – Under 25.

(Ph Francesco Alemanni)