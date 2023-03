Burnete, Corfitzen, Berisha. Il Lecce Primavera sbanca Cagliari ed è sempre più al primo posto

Con i gol di Burnete, Corfitzen e Berisha il Lecce travolge in rimonta il Cagliari e consolida il primo posto nel Campionato Primavera. Un’ annata che sembra essere speciale quella degli uomini di Mister Coppitelli che hanno la meglio anche sui sardi in una trasferta più difficile del previsto ma che consegna agli annali una prova di grande maturità e di superba intelligenza tattica. I salentini prima incassano e poi ribaltano il match sembrando a tratti insuperabili. Adesso con 49 punti sono a +4 sul Frosinone che ha sbancato Firenze con il gol di Voncina al 92′. Il 2 aprile i giallorossi affronteranno l’Empoli di Buscè che nella giornata odierna di campionato ha battuto il Milan di Ignazio Abate giunto alle Final Four della Youth Champions League.

Ph. di copertina: Andrea Stella