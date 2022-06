Calciomercato, Coda tentato dall’offerta monstre del Modena. Il Lecce aspetta la decisione del bomber

Se non è una grana, poco ci manca. La sessione estiva del calciomercato per il Lecce appena promosso in Serie A si apre con la tentazione delle sirene del Modena per il bomber Massimo Coda. Aveva dato la notizia di un’offerta monstre da parte del club emiliano per il centravanti di Marco Baroni, il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca, quasi a voler avvisare tutti sulle ambizioni della neopromossa società gialloblù. Alla fine, pero, quella che poteva sembrare una boutade si è materializzata come una proposta più che concreta nel corso della trasmissione di iera sera di Sport Italia targata Michele Criscitiello – Alfredo Pedullà.

Infatti l’inviato da Formentera Tancredi Palmeri ha rivelato che avrebbe dovuto avere come ospite Massimo Coda ma che le vicende di mercato avevano consigliato l’atleta, in vacanza nell’isola spagnola delle Baleari – in cui tanti calciatori stanno godendo un po’ di riposo prima di rituffarsi nel prossimo ritiro – ad avere un atteggiamento più riservato. Tutto vero, dunque. La trattativa con il Modena c’è eccome. La squadra che Attilio Tesser ha riportato in B vuole puntare sul bomber leccese e costruirgli intorno uno squadrone dalle grandi ambizioni per il doppio salto di categoria. Sarebbe pronta una maxi offerta al Lecce e un mega contratto al calciatore non più giovanissimo che vedrebbe premiato il suo valore con un riconoscimento economico che a detta del ds del Caglari nemmeno una squadra come il Lecce potrebbe garantirgli.

Insomma, mentre Corvino e Trinchera si stanno dando da fare per completare, attrezzare ed adeguare la rosa ecco la notizia che non ti aspetti. Saranno decisive le prossime ore per capire se il capocannoniere della B punterà ancora sui salentini e sull’ambizione di confrontarsi con la A oppure sceglierà di dare peso e valore ad una carriera che ha dimostrato che per la Cadetteria avere un bomber di tal fatta significa di per sè già mezza promozione.