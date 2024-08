Calcio, quella passione sfrenata che ci fa ancora impazzire

È iniziato il campionato di calcio 2024-2025, bentornati allora nell’arena del circo più bello del mondo! Il pallone è tornato, e con lui la nostra dose quotidiana di emozioni forti, delusioni cocenti e discussioni infinite al bar.

È arrivato quel momento dell’anno in cui i più accaniti tifosi iniziano a fare incetta di magliette nuove, a studiare le rose delle squadre e a prevedere i risultati con un’accuratezza che farebbe invidia a un oracolo dell’Antica Grecia. Ma attenzione, perché il calcio è una bestia strana e imprevedibile.

Ricordiamoci sempre quel famoso detto: “Nel calcio tutto può succedere“. Ebbene, è proprio vero! Una squadra neopromossa può battere la capolista, un rigore dubbio – Var o non Var – può decidere un campionato e un portiere può compiere parate miracolose trasformandosi all’improvviso in un eroe nazionale.

Ma perché ci appassioniamo così tanto a questo sport? Forse perché ci permette di vivere mille vite in novanta minuti. Un attimo prima siamo al settimo cielo per un gol strepitoso, un attimo dopo siamo pronti a mandare tutto all’aria per un errore imperdonabile.

E poi c’è la componente sociale. Andare allo stadio, commentare le partite con gli amici, condividere la gioia della vittoria o il dolore della sconfitta: sono esperienze che ci uniscono e che fanno parte del nostro Dna. Se poi la tua meta è il catino magico del ‘Via Del Mare‘ dove ti aspettano altri 21mila abbonati per tifare per i colori giallorossi come te… allora il football italiano diventa più di uno sport.

Già, il calcio è molto più di un semplice gioco. È una passione, una religione quasi, una ragione di vita. E noi, poveri mortali, non possiamo far altro che lasciarci trasportare da questa meravigliosa follia.

Siamo all’ inizio della giostra! È arrivato quel momento dell’anno che fa palpitare i cuori di milioni di tifosi: l’inizio del campionato di calcio! Sì, proprio quello che ti fa urlare in soggiorno sul divano (sempre lo stesso posto …questione di scaramanzia), litigare con gli amici e a volte perdere qualche ora di sonno. Ma ci si deve preoccupare, è tutto normale!

Il rituale pre-partita: una scienza esatta

Chi non ha mai passato ore a scegliere la maglia giusta, a preparare gli snack strategici e a studiare le statistiche della squadra avversaria? Il pre-partita è un vero e proprio rituale, una sorta di preparazione alla guerra. E sì, perché per un tifoso ogni partita è una battaglia da vincere.

Le promesse della nuova stagione

Ogni anno è lo stesso: nuovi acquisti, allenatori ambiziosi e promesse di un futuro radioso. Il calciomercato ci ha cullato dalla fine della stagione precedente e ci farà trepidare fino all’ ultimo giorno d’agosto per paura di perdere i pezzi forti della squadra da sacrificare sull’altare del sano bilancio.

Eppure sappiamo tutti come va a finire, no? Qualche vittoria, qualche sconfitta, un po’ di delusione e un pizzico di speranza. E poi si ricomincia da capo.

I soliti cliché

L’arbitro: sempre e comunque in torto.

Il VAR: un’invenzione diabolica per rovinare la nostra gioia.

Il calciomercato: un continuo susseguirsi di voci infondate e operazioni faraoniche.

I commenti dei tifosi sui social: un mix esplosivo di passione, odio e ironia.

Perché amiamo il calcio?

Nonostante tutto, continuiamo ad amare questo sport folle. Forse è per l’adrenalina che ci scorre nelle vene durante una partita, forse per l’amicizia che si crea sugli spalti o semplicemente perché il calcio è parte integrante della nostra vita.

Allora, siamo pronti a vivere un’altra stagione di emozioni forti? A tifare per la nostra squadra del cuore fino allo sfinimento? A discutere animatamente con gli amici? Se la risposta è sì, allacciamo le cinture e prepariamoci a un campionato indimenticabile!