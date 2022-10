Il Nardò espugna lo “Stadio degli Ulivi”, contro il Bitonto finisce 0-1

Colpo grosso del Nardò che espugna lo “Stadio degli Ulivi” di Bitonto. Vittoria di misura per i granata che, grazie a un rigore trasformato da Gjonaj nel secondo tempo, conquistano il bottino pieno e si proiettano nelle zone alte della classifica.

Formazione iniziale

Mister Ragno schiera il consueto 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Mengoli, Lanzolla e Urquiza; in mediana agiscono Agnello, Antonacci e Ciracì con De Giorgi e Polichetti sugli esterni; coppia d’attacco composta da Gjonaj e Dambros.

Primo tempo

Partita equilibrata e combattuta con due emozioni nei primi minuti. Al 7′ il Nardò colpisce una traversa con Agnello, risponde il Bitonto due minuti dopo con un palo di Taurino. Padroni di casa più manovrieri, ospiti più guardinghi e non succede nulla fino alla mezzora quando ci prova Lanzolla dalla distanza, pallone alto. Al 38′ tentativo dalla lunetta di Taurino ma il tiro è centrale e Viola blocca senza patemi. Al 40′ ci provano ancora i neroverdi con un tiro dalla distanza di Clemente, pallone alto sopra la traversa. Si va all’intervallo con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

La ripresa si apre con due pericoli per la porta granata: al 50′ tiro cross di Mariani respinge affannosamente Viola, e al 55′ sugli sviluppi di un calcio di punizione di Figliolia, colpisce di testa Chiaradia e pallone di poco a lato. Al 57′ il Nardò passa in vantaggio su calcio di rigore causato da un fallo di mano di Silletti su cross di Polichetti. Dal dischetto Gjonaj spiazza Petrarca e manda in delirio la tifoseria granata. Dopo la girandola di sostituzioni da ambo le parti, non si registra nessuna occasione di rilievo e il Nardò controlla agevolmente la gara fino al triplice fischio finale.

Prossimo impegno per gli uomini di mister Ragno domenica 6 novembre in casa contro il Martina.

SERIE D – Girone H: risultati 9ª giornata

Bitonto – Nardò 0-1

Brindisi – Afragolese 2-1

Casarano – Barletta 1-1

Cavese – Molfetta 2-1

Francavilla – Fasano 2-0

Gravina – Puteolana 0-0

Lavello – Gladiator 1-0

Martina – Matera 2-2

Nocerina – Altamura 2-3

Classifica

Cavese 20, Brindisi 18, Fasano 18, Casarano 17, Nardò 17, Barletta 15, Afragolese 13, Altamura 13, Gladiator 11, Martina 11, Nocerina 10, Lavello 9, Bitonto 8, Francavilla 8, Molfetta 7, Gravina 7, Matera 6, Puteolana 4

(Photo credits: @Massimo Coribello/Salentosport)